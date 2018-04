Jaki: Nad Warszawą wisiała mafia reprywatyzacyjna, dzisiaj jest w odwrocie albo w aresztach

Jaki wskazywał, że Prawo i Sprawiedliwość nie podejmuje w tej chwili próby odwrotu od dotychczasowej polityki, ale podejmuje próbę prowadzenia polityki skutecznej. – Jak będziemy chcieli sporządzić sobie bilans za jakiś czas, to on będzie pozytywny. Polityka to jest gra interesów, zwłaszcza na płaszczyźnie międzynarodowej. Jeśli toczy się twarda gra interesów, której często nie widzimy to trudno pokazać, że jesteśmy twardymi negocjatorami i potrafimy zwycięsko wyjść z tych bojów, jak było w wielu sprawach, które skończyły się sukcesem. Jak się zbuduje dom, to nie znaczy, że nie można już niczego poprawić. Ale fundamentów się nie zmienia – zaznaczył szef komisji weryfikacyjnej.

Patryk Jaki przypomniał o sukcesach PiS, takich jak m. in. walka z tzw. mafią reprywatyzacyjną: – Jak tworzyłem komisję weryfikacyjną to śmialiście się co ten Jaki tam wymyśla. Jest sukces. Konfiskata rozszerzona, pomysł mojego szefa, jest sukces. Rejestr pedofilów? Jest sukces. Praca więźniów z której się tyle osób śmiało? Jest sukces.