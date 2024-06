Tusk znowu o Rosji i PiS. Horała: Jak ten zrzędliwy wujek

"Rosja organizuje i finansuje w wielu państwach Europy kampanię nienawiści i strachu opartą na kłamstwie i dezinformacji, prowadzącą do konfliktów wewnętrznych i chaosu. W Polsce nie musi nic organizować. Jest PiS" – napisał na portalu X premier Donald Tusk.

To prawdopodobnie nawiązanie do spotu partii Jarosława Kaczyńskiego, który opublikowano we wtorek. Bohaterem najnowszego spotu Prawa i Sprawiedliwości jest Donald Tusk. – Chodźcie, chodźcie, zobaczcie – mówi premier. Kadr został wycięty z nagrania z 1 czerwca 2023 r., na którym lider Koalicji Obywatelskiej zachęcał do udziału w organizowanej przez KO manifestacji. Autorzy klipu zestawili wypowiedzi premiera Donalda Tuska z nagraniami przedstawiającymi incydenty z udziałem imigrantów w różnych miastach w Polsce. Pojawiają się ujęcia z: Białegostoku, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy, Wrocławia oraz Białowieży. – Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić. Nie będziemy musieli przyjmować żadnych imigrantów z innych kierunków. W polskich domach będzie lepiej – mówi Donald Tusk w tle nagrania.

"Czemu się nie uśmiechacie?" – pyta narrator na końcu spotu PiS.

Tusk wciąż o PiS

Wpis Tuska wywołał falę krytyki. Internauci zwracają uwagę, że premier rządu RP zamiast zajmować się kwestiami rozwojowymi takimi jak CPK, woli poświęcać czas na walkę z opozycją.

Marcin Horała z PiS porównał lidera PO do "zrzędliwego wujka". "A ten dalej swoje. W wielu rodzinach jest ten zrzędliwy wujek, co jak sobie wypije to zaczyna ględzić, że wszystkiemu winni Żydzi/klechy/baby albo ktoś tam jeszcze. Tylko nikt przy zdrowych zmysłach by mu nie powierzył kierowania rodzinnym biznesem o poważniejszych zadaniach nie wspominając" – napisał w mediach społecznościowych.

