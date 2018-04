Mastalerek: Prawica chce powtarzać schematy

Kamila Baranowska: Patrząc na ostatnie wydarzenia, widać, że PiS złapał zadyszkę. Jest szansa na drugi oddech?

Marcin Mastalerek: Zawsze jest. Trzeba patrzeć do przodu, nie wstecz, planować, układać strategię i później ją konsekwentnie realizować. Jednak żeby to skutecznie robić, trzeba najpierw – jak to się ładnie mówi w PiS – stanąć w prawdzie.