Gorące dni na granicy. "Migranci atakowali kamieniami"

– Ostatnie trzy doby to bilans ponad 160 prób nielegalnego przekroczeni granicy. Migranci byli agresywni i atakowali polskie patrole kamieniami. Zatrzymano pięciu kurierów – poinformowała podlaska Straż Graniczna, która dodaje, że zdarzenia związane z nielegalną migracją miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki Straży Granicznej w Białowieży, Czeremsze, Szudziałowie, Bobrownikach, Krynkach i Narewce.

Tylko w ubiegły piątek (28.06.2024 r.) odnotowano 70 prób nielegalnego wtargnięcia do Polski. Kolejne próby miały miejsce w sobotę (60) i niedzielę (30). – Kilkukrotnie doszło do agresywnych zachowań ze strony osób znajdujących się za techniczną zaporą. Migranci rzucali w stronę polskich patroli konarami drzew i kamieniami – podsumowuje Straż Graniczna.

Polscy funkcjonariusze zatrzymali pięciu kurierów, którzy przyjechali odebrać osoby nielegalnie przekraczające granicę polsko-białoruską. Udzielono również pomocy medycznej dwójce cudzoziemców.

Za organizację nielegalnego przekroczenia granicy do 8 lat więzienia

Straż Graniczna tylko w tym roku zatrzymała już 208 osób, które pomagały i organizowały nielegalne przekroczenia granicy. Za ten proceder grozi do 8 lat pozbawienia wolności. „Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat” – podkreśla Straż Graniczna.

Apel Konfederacji

Kilka dni temu europoseł Konfederacji Grzegorz Braun zaapelował o zajęcie się organizacjami pozarządowymi, które organizują przemyt imigrantów do Polski. Grzegorz Braun powiedział, że Konfederacja domaga się "położenia kresu antypolskiej dywersji", która jest prowadzona na granicy polsko-białoruskiej. Europoseł powiedział, że organizacje tzw. aktywistów "na poły oszukańczo" nazywają siebie "pozarządowymi". – Te organizacje czerpiąc ze źródeł, korzystając z zasilania pochodzącego także z zagranicy, prowadzą dywersję przeciwko służbom, wojsku i Straży Granicznej – powiedział Braun. Dodał, że organizacje te utrudniają służbom zadania, które wykonywane są w trybie pilnym i stanową rezultat zaszłości w polityce wschodniej.

