Sąd Najwyższy po stronie Michała Tuska

Wydawca portalu Wprost.pl został zobowiązany do opublikowania przeprosin za przedruk materiału prasowego, który pierwotnie ukazał się w "Gazecie Polskiej Codziennie". – Źródło pochodzenia materiału prasowego zostało wskazane, a sam artykuł to wywiad – wyjaśnia pełnomocnik "Wprost" i radca prawny Paulina Piaszczyk.

Skarga kasacyjna Agencji Wydawniczo-Reklamowej "Wprost" zawierała istotne zagadnienie prawne dotyczące funkcjonowania prasy elektronicznej. Chodziło o wyjaśnienie przez sąd kwestii odpowiedzialności portali internetowych za tzw. newsy, które pochodzą z innego źródła. Odrzucenie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej otworzyło wydawcy Wprost.pl drogę do złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

– Skarga do Trybunału w Strasburgu będzie uzasadniona, bowiem do tej pory Trybunał uznawał, że ukaranie dziennikarza za pomoc w rozpowszechnianiu wypowiedzi innej osoby ma poważny i to negatywny wpływ na udział prasy w dyskusjach o sprawach budzących publiczne zainteresowanie. Ponadto dozwolone jest dokonywanie przedruków materiałów prasowych, zwłaszcza jeżeli przedruk jest wierny oryginałowi, a dodatkowo zostało podane źródło pochodzenia informacji – tłumaczy Paulina Piaszczyk.

Pomimo, że sąd oddalił roszczenie pieniężne Michała Tuska (30 tys. zł), właściciel wydawnictwa zdecydował się zaskarżyć wyrok do Europejskiego Trybunału w Strasburgu jako godzący w swobodę wypowiedzi prasowej.