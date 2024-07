Burzliwe obrady Sejmu. Posłowie skandowali obietnicę Tuska

We wtorek Sejm rozpoczął czterodniowe posiedzenie – ostatnie przed wakacyjną przerwą. Politycy mają zająć się m.in. projektem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Już na początku nie brakowało emocji. Poseł PiS Krzysztof Szczucki wniósł o odroczenie obrad i uzupełnienie ich o projekt obniżający ceny benzyny. W odpowiedzi minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk przekonywał, że benzyna już teraz kosztuje o 30 gr mniej niż rok temu. – Panie pośle Szczucki – niech pan dobrze sprawdzi, bo benzyna przed rokiem na stacjach paliw była 30 groszy droższa niż jest teraz. Dodatkowo był problem z jej dostępem – stwierdził polityk.

Wówczas posłowie PiS zaczęli skandować "5,19". Przypomnijmy, że w czerwcu 2022 r. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił, że "gdyby był premierem, to rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą teraz". Podkreślił, że "dziś benzyna byłaby po 5,19 zł". Stwierdzenie to zostało później przez niego powtórzone.

Kuźmiuk: Projekty ustaw są mrożone w Sejmie

Poseł Zbigniew Kuźmiuk kilka dni temu przekonywał wskazał, że projekt dot. cen paliwa stanowi element szerszej propozycji partii w zakresie zmniejszenia obciążeń finansowych rządu wobec Polaków.

– Ten projekt ustawy jest takim dopełnieniem innych dwóch projektów, jak zerowa stawku VAT-u na żywność, a także mrożenie cen, przynajmniej do końca roku, na nośniki energii. Takie właśnie projekty złożyliśmy, one są po pierwszym czytaniu. Niestety zostały zamrożone, ale w komisjach sejmowych, więc ta praktyka mrożenia na poziomie Marszałka Sejmu przeniosła się teraz na komisje sejmowe. Chodzi nam o to, aby zapobiec gwałtownemu wzrostowi inflacji, ale generalnie ma ten projekt ustawy służyć temu, aby poprawić los polskich rodzin, a także przedsiębiorców, którzy bardzo wyraźnie odczuwają wzrost cen nośników energii w tym także paliw. Obniżenie cen benzyny jest jak najbardziej możliwe – powiedział parlamentarzysta.

Czytaj też:

Kolejny spór w koalicji. Twarde stanowisko HołowniCzytaj też:

Badanie GUS. Przyszłość finansową widzimy w czarnych barwach