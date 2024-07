Mocny sygnał od prezydenta. Nie pojawi się na ważnej uroczystości

Święto Policji zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r., przy nowelizacji ustawy o Policji. Święto upamiętnia powołanie Policji Państwowej, które miało miejsce 24 lipca 1919 r.

W środę na pl. Zamkowym w Warszawie zaplanowano główne obchody policyjnego święta. Tradycyjnym elementem tych uroczystości było przez wiele lat wręczanie przez prezydenta RP nominacji generalskich na stopień nadinspektora policji zasłużonym funkcjonariuszom. Przy tej okazji przywódca wygłaszał także okolicznościowe przemówienie.

"Jednak w tym roku to nie nastąpi. Andrzej Duda nie podpisał na razie żadnych nominacji generalskich, przedstawionych mu przez MSWiA. I nie zamierza ich wręczać w środę na placu Zamkowym. Sam również nie pojawi się na centralnych obchodach Święta Policji. Po raz pierwszy w historii swego urzędowania jako głowy państwa. Wyśle tylko swego przedstawiciela, który ma odczytać list od niego" – podał portal Onet.

Oburzenie związkowców

– To zlekceważenie ponad 100 tys. funkcjonariuszy, którzy służą codziennie swemu krajowi. Wcześniej pan prezydent zawsze znajdował czas dla mundurowych. Podejrzewam, że mógł chcieć w ten sposób dać coś komuś do zrozumienia personalnie, ale uderzył w całą formację – mówi wysoki rangą funkcjonariusz.

– To, że prezydent nie zaplanował wręczania żadnych nominacji generalskich dla polskich policjantów, jest okazaniem braku szacunku dla formacji, która wspomaga obecnie straż graniczną i wojsko na granicy czy ABW w walce z próbami sabotażu. Policjanci są dziś po prostu wszędzie. Pomimo braków kadrowych robią wszystko, co mogą, żeby w Polsce było bezpiecznie. Policja zasługuje na to, aby na jej czele stał generał – komentuje z kolei Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów.

Dodaje, że "w środowisku policyjnym nikt nie ma wątpliwości, że pan prezydent postanowił odegrać się w ten sposób za wejście do pałacu i zatrzymanie byłych ministrów". Chodzi o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których zatrzymania w Pałacu Prezydenckim dokonano na początku stycznia.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta

"Podczas tegorocznych Centralnych Obchodów Święta Policji Prezydenta RP reprezentować będzie gen. broni Dariusz Łukowski, Zastępca Szefa BBN, który odczyta list Głowy Państwa skierowany do uczestników uroczystości" – poinformowała Onet Kancelaria Prezydenta RP.

"Jednocześnie informujemy, że w ramach uzgodnień z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzona jest obecnie procedura nadania awansów generalskich funkcjonariuszom Policji. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości w stosownym czasie. Nawiązując do Pańskiego pytania, informujemy, że akty mianowania na stopnie generalskie – podobnie jak miało to miejsce w 2023 r. – nie zostaną wręczone w ramach obchodów święta" – dodaje Kancelaria Prezydenta.

Czytaj też:

"Ponawiam mój wniosek". Sikorski wystosował apel do prezydentaCzytaj też:

"Rażące naruszenie prawa". Zwrot ws. mandatu poselskiego Kamińskiego