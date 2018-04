Nowoczesna składa zawiadomienie do prokuratury ws. spółki Solvere

Jak podawała już w styczniu "Rzeczpospolita", służby zainteresowały się spółką Solvere oraz postaciami Anny Plakwicz i Piotra Matczuka, w związku z podejrzeniem złamania ustawy antykorupcyjnej. Powód? Kiedy Matczuk i Plakwicz zakładali prywatną spółkę Solvere, formalnie pracowali jeszcze w Kancelarii Premiera. Pracownicy mieli posiadać zgodę na pracę dodatkową w okresie wypowiedzenia, ale sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Teraz Nowoczesna składa do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmiescie w Warszawie pismo w sprawie "możliwości popełnienia przestępstwa przez władze PiS, polegające na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majtkowej czyli przestępstwa z art 296 k.k.

„(...) z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Z 2017 roku, poz. 1393 ze zm.) wynika, że Piotr Matczuk i Anna Plakwicz nie mogli być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, ani posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziału przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek” – czytamy w piśmie, które dzisiaj Adam Szłapa wysłał do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmiescie w Warszawie.

„Władze partii Prawo i Sprawiedliwość, znając szczegóły powstania i działalności spółki SOLVERRE, a w szczególności faktu, że powołanie do zarządu spółki odbył się z naruszeniem prawa, doprowadziły do zawarcia szeregu umów ze spółką SOLVERE. Według portalu tvn24.pl Prawo i Sprawiedliwość dokonało w 2017 roku 7 przelewów na łączna kwotę ok. 500.000 zł. (…) Ponieważ powiązania partyjne, biznesowe oraz prywatne założycieli spółki SOLVERE z władzami Prawa i Sprawiedliwości są oczywiste i silne, nie ulega wątpliwości, ze władze partii musiały wiedzieć, że umowy zawarte ze spółką SOLVERE są z mocy prawa nieważne, a zawierając je działały na szkodę partii” – napisano dalej.