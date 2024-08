W TVP materiał o nielegalnych migrantach. "Nowy dom w Białowieży"

Jak wskazują przeciwnicy masowej migracji do Europy ludzi z kręgów obcych cywilizacyjnie, Polska pozostaje krajem wyjątkowo bezpiecznym właśnie dlatego, że w przeciwieństwie do państw Europy Zachodniej, nie zdecydowała się na masowe wpuszczanie migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Polska nie powinna wobec tego ponosić konsekwencji błędnej polityki Zachodu, które obserwujemy obecnie w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech. Także sondaże jasno pokazują, że Polacy nie popierają koncepcji przyjmowania do kraju nielegalnych imigrantów.

Jednocześnie Polska od wiosny 2021 roku jest zmuszona odpierać białorusko-rosyjski atak hybrydowy polegający na masowym nasyłaniu na granicę migrantów z najrozmaitszych państw Afryki i Azji, którzy próbują nielegalnie dostać się do Polski. Skala jest na tyle duża, że w operację ochrony granicy zaangażowana jest Straż Graniczna, policja i wojsko.

"Nowy dom w Białowieży"

Tymczasem w poniedziałek internauci zwrócili uwagę na materiał Igora Nazaruka w Telewizji Polskiej. Pokazano w nim migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę od strony Białorusi i przebywają obecnie w Białowieży, gdzie pracują.

To Ruth z Kongo, Abraham z Etiopii oraz Azib i Biru, którzy "uciekli przed ludobójstwem w czasie wojny erytrejsko-etiopskiej". Mimo, że migranci dostali się do Polski nielegalnie, to w materiale pada sformułowanie, że Białowieża jest ich "nowym domem". Migranci, choć nie pochodzą z krajów sąsiadujących z Polską, określani jako "uchodźcy".

Nielegalni migranci nie tylko z Białorusi. UE przeforsowała pakt migracyjny

Kierunek białoruski nie jest jednym, z którego nadciąga zagrożenie. W państwach członkowskich Unii Europejskiej pojawi się jeszcze więcej nielegalnych imigrantów. Unia Europejska przeforsowała bowiem tzw. pakt migracyjny. W ramach "paktu" państwa członkowskie mają mieć wybór między przyjmowaniem na swoje terytorium nielegalnych imigrantów, zapłaceniem 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego nielegalnego imigranta lub wzięciem udziału w "operacjach" na granicach zewnętrznych Unii.

Ponadto, na bazie dyrektywy azylowej Unii Europejskiej z 14 maja 2024 r., uchwalonej w ramach paktu migracyjnego nielegalni imigranci mają otrzymać prawo do świadczeń socjalnych na koszt podatników na terenie każdego państwa UE. Chodzi m.in. o przyznanie Afrykanom i Arabom prawa do darmowego kwaterunku o wysokim standardzie, świadczeń socjalnych, pełnego i bezpłatnego dostępu do opieki medycznej oraz dostępu do rynku pracy.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie przyjmować nielegalnych imigrantów. Partie opozycyjne. W zapewnienia szefa rządu nie wierzą formacje opozycyjne – PiS i Konfederacja.

