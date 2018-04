Prezydent spotkał się z rodzicami protestującymi w Sejmie

Andrzej Duda zaprosił też matkę wychowującą niepełnosprawne dziecko, która rano przyjechała do prezydenta z Rzeszowa. Prezydent chce osobiście zaangażować się w znalezienie rozwiązania dla rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci. – Zaprosiłem na spotkanie panią Bogusławę, znamy się od kilku lat i pani Bogusława 36 lat wychowuje, opiekuje się córką, która ma ciężkie porażenie mózgowe i jakby dla mnie jest ekspertem. To osoba, która ma na co dzień do czynienia z ciężką niepełnosprawnością. Jesteśmy w bieżącej konsultacji od kilku lat – mówił prezydent w Sejmie.

Uczestnicy protestu zaprezentowali prezydentowi film z kampanii wyborczej. Na filmie prezydent mówi właśnie o problemach rodziców dzieci niepełnosprawnych. – Pamiętam co mówiłem. Potwierdzam – mówił prezydent.

W czwartek z protestującymi rodzicami spotkała się minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W spotkaniu uczestniczył także pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, który zapowiedział, że w poniedziałek przedstawione zostaną szczegóły programu "Dostępność plus".

Protestujący domagają się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Jednym z postulatów jest również zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną. Protestujący chcieli rozmawiać z premierem, prezesem PiS lub prezydentem.

