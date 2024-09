"Ktoś musi to wreszcie powiedzieć". Mocne nagranie Jakiego z wypowiedziami Tuska

Premier Donald Tusk mówiąc o rozliczeniu rządów PiS stwierdził, że to najtrudniejsze rozliczanie od czasów II wojny światowej, a więc Norymbergi, i od wojny domowej w byłej Jugosławii.

– Norymberga, czyli co? Rozliczanie nazistów. Tusk naprawdę porównał Zjednoczoną Prawicę do nazistów, których trzeba wykończyć. Dokładnie tej samej retoryki używał Putin, aby swoich przeciwników politycznych wysyłać do kolonii karnych i dokładnie tej samej użył, uzasadniając zbrodnie na Ukrainie – mówi na nagraniu Patryk Jaki.

twitter

"Demokracja walcząca" i naziści

Europoseł odnosi się również do słów Tuska o "demokracji walczącej". Jak tłumaczy, koncepcja ta (z niemieckiego streitbare demokratie) powstała w 1937 r., a spopularyzował ją politolog Karl Loewenstein. Chodziło o walkę z nazistami. – Więc myślicie, że on (Tusk – red.) tak sobie palnął o tej Norymberdze? Okazuje się, że robi to z premedytacją i naprawdę uważa swoją konkurencję za nazistów, czyli największych zbrodniarzy w historii – podkreśla Jaki.

W opublikowanym przez niego filmie pojawia się fragment wywiadu z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, który również odwołuje się do koncepcji Loewensteina mówiąc, że "demokracja musi mieć instrumenty, które pozwolą jej się obronić".

Dalej Jaki przytacza słowa Tuska o tym, że będzie podejmował decyzje "z pełną świadomością ryzyka, że nie wszystkie będą odpowiadały kryteriom pełnej praworządności z punktu widzenia purystów – w dobrym tego znaczeniu".

Jaki: Ktoś musi to wreszcie powiedzieć: Tusk oszalał

– Norymberga, naziści. Ktoś musi to wreszcie powiedzieć: Tusk oszalał i jest opętany chęcią zemsty. (...) A mamy za granicą wojnę, mamy wstrzymywane dostawy broni, coraz więcej atakujących Polaków migrantów, szalejące ceny prądu, wstrzymywane najważniejsze inwestycje, które mogą Polsce zapewnić bogactwo. A Tusk prawie całą swoją siłę i czas poświęca na walkę z nazistami, czyli z opozycją, która trzy razy z rzędu, pierwszy raz w historii Polski, wygrała wybory demokratycznie – argumentuje Jaki.

– Jego zdaniem "państwo, które buduje się na potrzebie zemsty, nie może przynieść dobrych owoców i źle się skończy dla nas wszystkich. – I tylko Ty, Polaku możesz to szaleństwo powstrzymać – stwierdza na koniec polityk Suwerennej Polski.

Czytaj też:

Obywatele drugiej kategorii i delegalizacja partii. Co oznacza "demokracja walcząca"?Czytaj też:

Kaczyński o "demokracji walczącej": Niektórzy kwestionują stan psychiczny Tuska