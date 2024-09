Kosiniak-Kamysz w Kaplicy Katyńskiej. Modlił się przy trumnie gen. Kruszewskiego

Szef MON modlił się przed trumną z prochami generała w Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej Wojska Polskiego. Modlitwę w intencji zmarłego na emigracji dowódcy KOP przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz.

Modlitwę odmówiono także w intencji zwierzchnika sił zbrojnych, kadry kierowniczej oraz żołnierzy Wojska Polskiego. Kosiniak-Kamysz podziękował harcerzom pełniącym wartę przy trumnie za wystawienie posterunku honorowego, a obecnym w Kaplicy Katyńskiej funkcjonariuszom Straży Granicznej za pamięć o dowódcy KOP.

Modlitwa w Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej Wojska Polskiego

W Kaplicy Katyńskiej obecni byli także ks. płk Sebastian Piekarski, proboszcz katedry polowej, ks. ppłk Marcin Janocha, szef sekretariatu biskupa polowego oraz ks. płk SG Zbigniew Kępa, który w kilku słowach opowiedział o uroczystościach, które odbyły się 31 sierpnia we Francji, związanych z ekshumacją gen. Kruszewskiego.

W środę przed południem trumna z prochami dowódcy KOP została wprowadzona do katedry polowej. Jutro o godz. 11 odprawiona zostanie Msza św. żałobna, której przewodniczyć będzie bp Wiesław Lechowicz. Udział w uroczystościach zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Po zakończeniu Eucharystii trumna z prochami gen. Jana Kruszewskiego zostanie złożona na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Gen. Jan Kruszewski, dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza

Jan Kazimierz Kruszewski urodził się w 1888 r. we wsi Aleksandrowo w powiecie ciechanowskim. W latach 1898-1905 uczęszczał do gimnazjum w Płocku, skąd został wyrzucony za udział w strajku. W 1906 r. kontynuował naukę w gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej, które ukończył w 1907 r.

Następnie wyjechał do Szwajcarii, gdzie podjął studia na wydziale medycyny Uniwersytetu w Genewie. W 1908 r. przeniósł się na Uniwersytet w Krakowie (także na wydział medyczny). W 1913 r. ponownie udał się na Uniwersytet w Genewie, gdzie wstąpił do Związku Strzeleckiego. W 1914 r. skończył kurs podoficerów. Wstąpił do Legionów Polskich, a następnie do odrodzonego Wojska Polskiego.

Kampania wrześniowa i emigracja

Od października 1930 r. do sierpnia 1939 r. był dowódcą Korpusu Ochrony Pogranicza. Był głównym realizatorem koncepcji reorganizacji Korpusu Ochrony Pogranicza, według której miał on zapewnić Polsce osłonę strategiczną od wschodu. W czasie kampanii wrześniowej dowodził Grupą Operacyjną własnego imienia, znajdującą się w składzie armii obwodowej "Prusy". 27 września 1939 r. w miejscowości Piaski dostał się do niemieckiej niewoli, w której przebywał do 1945 r.

Po wojnie pozostał na emigracji we Francji, gdzie zmarł 28 marca 1977 r. w Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego w Lailly-en-Val. Pochowano go na miejscowym cmentarzu. 31 sierpnia odbyła się ekshumacja prochów dowódcy KOP oraz msza żałobna w jego intencji.

Czytaj też:

W obronie granic Rzeczpospolitej. Dlaczego powstał Korpus Ochrony Pogranicza?