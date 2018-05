Trzaskowski oskarża Jakiego. "Kropka w kropkę powiela mój program"

Trzaskowski zadeklarował, że zna problemy Warszawy, ponieważ odbył już kilkadziesiąt spotkań z jej mieszkańcami. – Ja się bardzo cieszę, że Patryk Jaki wyciąga wnioski z tego, co ja robię od kilku miesięcy. Odbyłem prawie setkę spotkań z mieszkańcami i kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma bardzo dużo do nadrobienia w tej kwestii. Te spotkania dotyczyły problemów Warszawy i jej mieszkańców. I mój program jest skierowany dokładnie do nich – mówi.

Kandydat PO powiedział także, że " Jaki będzie ślepo wykonywał polecenia płynące bezpośrednio od oderwanego od życia prezesa Kaczyńskiego". – Dziś miejsce opozycji jest przy mniejszościach, które niszczy rząd. Gdy Patryk Jaki i jego koledzy przymykają oko na rasistowskie marsze w Warszawie, to naszym obowiązkiem jest trwanie przy mniejszościach. A tęcza była fajnym symbolem, jak komuś się nie podoba, to ten ktoś ma problem – dodał.

