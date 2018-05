Czaputowicz o ustawie 447: Ma negatywny wydźwięk, ale prawo stoi po naszej stronie

Prezydent Donald Trump tzw. Ustawę 447 podpisał pomimo sprzeciwu m. in. Polonii. Istnieję obawy, że da ona podmiotom żydowskim narzędzia do ubiegania się o mienie ofiar Holokaustu, choć mienie to zgodnie z polskim prawem jest własnością Skarbu Państwa.

Rząd uspokaja, że nowe przepisy nie zagrażają Polsce. – Sama ustawa nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dotyczącego majątków. Chodzi bardziej o monitorowanie, jak te kwestie są rozwiązywane w poszczególnych państwach – wskazał minister spraw zagranicznych pytany o tę kwestię przez portal wPolityce.pl.

Czaputowicz zaznacza, że prawo jest po stronie Polski: – Mamy umowę z 1960 roku, na mocy której ponad 5 tysięcy wniosków o zadośćuczynienie dla obywateli amerykańskich zostało rozwiązanych pozytywnie. Stany Zjednoczone zobowiązały się do tego, że przejmują na siebie wszystkie roszczenia. Ta sprawa jest więc rozwiązana i prawnie zamknięta.

– Gdy USA zwróci się do nas, jak u nas kwestie restytucji są rozwiązywane, to oczywiście udzielimy wyjaśnień. Ustawę traktujemy jako niesprawiedliwą. Jeszcze raz podkreślę, że mówi ona o obywatelach polskich narodowości żydowskiej, a przecież w USA jest wielu Polaków, którzy nie są tej narodowości – wskazał szef polskiej dyplomacji.