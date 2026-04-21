Zamieszanie z inicjatywą Morawieckiego. "Dobry dzień, stowarzyszenie zawieszone"

W poniedziałek wieczorem doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz europosła PiS Adama Bielana.

We wtorek Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki wystąpili wspólnie na konferencji prasowej. Prezes PiS podkreślił, że trwająca siedem godzin rozmowa przyniosła "kompromis sprowadzający się najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii".

Wyjaśnił, że trakcie posiedzenia prezydium Komitetu Politycznego PiS padł pomysł powołania Rady Eksperckiej, do której – jak dodał – zaproszeni zostaną członkowie stowarzyszenia. Wyjaśnił, że nie oznacza to, że stowarzyszenie zostanie zlikwidowane. Zapowiedział również dalsze prace nad "rozwiązaniem problemu stowarzyszenia", których wewnątrz partii jest obecnie kilka. Prezes PiS podkreślił, że w związku z porozumieniem partia będzie miała "dwa płuca".

Stowarzyszenie Morawieckiego zawieszone?

Początkowo te doniesienia świadczyły, że stowarzyszenie Morawieckiego będzie mogło dalej funkcjonować, jednak teraz wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński poinformował, że stanie się inaczej.

"Bardzo dobry dzień dla obozu patriotycznego. Działalność stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zostaje zawieszona. Wszyscy aktywni, kreatywni, pełni pomysłów posłowie i europosłowie wchodzą do Rady Eksperckiej PiS w której będą realizować swoje inicjatywy" – przekazał w mediach społecznościowych.

"Dzięki panu Prezesowi Kaczyńskiemu partia wraca do wspólnego działania by zakończyć erę wyprzedawania naszej suwerenności i niszczenia Polski przez Tuska. PiS ma dwa skrzydła, dzialajace wspólnie i równoprawnie pod wodzą Pana Prezesa i kierownictwa, walcząc w kampanii Kandydata na Premiera Przemysława Czarnka" – dodał.

