Spadek po Tomaszu Komendzie. Wiadomo, kto ubiega się o pieniądze

Mężczyzna, którego historią żyła cała Polska, zmarł 21 lutego po ciężkiej chorobie nowotworowej. Miał 46 lat. Tomasz Komenda odsiedział niesłusznie 18 lat z 25-letniego wyroku za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgorzaty K. W marcu 2018 r. wyszedł na wolność, a miesiąc później ostatecznie uniewinnił go Sąd Najwyższy. Trzy lata później sąd przyznał mężczyźnie blisko 13 mln złotych odszkodowania za lata niesłusznie spędzone w zakładzie karnym.

Wkrótce sąd we Wrocławiu zajmie się rozstrzygnięciem, kto stanie się prawnym spadkobiercą Tomasza Komendy. Może to być jego syn Fryderyk albo brat Gerard, który poinformował media o śmierci Tomasza i który może być wskazany w testamencie – podaje "Fakt". "Informujemy, że w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia toczy się sprawa w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po T.K. z wniosku G.K. przy udziale F.K." – poinformowało gazetę Biuro Rzecznika Prasowego Sąd Okręgowego we Wrocławiu.

Jak donosi tabloid, sprawa ma rozpocząć się jeszcze w październiku. Do tej pory nie wiadomo, jak Tomasz Komenda rozporządził swoim majątkiem. Nie jest też jasne, czy testament nie zostanie zakwestionowany i czy matka nie będzie się domagała zachowku.

Wraca sprawa Tomasza Komendy. Prawnicy chcą ustalić, kiedy zachorował

Wciąż nie skazano osób odpowiedzialnych za niesłuszne skazanie Komendy na 25 lat więzienia. Pod koniec 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Łodzi, po 6 latach, umorzyła postępowanie. Decyzja została zaskarżona przez prawnika mężczyzny.

Mecenasi próbują dotrzeć do prawdy na temat problemów zdrowotnych zmarłego klienta. Adwokat Paweł Matyja chce ustalić, czy Komenda zachorował na raka jeszcze w więzieniu. – Zgromadzony materiał dokumentacji medycznej i odpowiedzi ekspertów pozwolą ustalić, czy już wtedy mogła rozwijać się u Tomasza Komendy jakaś choroba. Jeśli tak, to jakim etapie była, gdy opuszczał zakład karny – przekazał w marcu w rozmowie z "Faktem".

Tomasz Komenda chorował na nowotwór płuc. We wrześniu 2023 r. rozpoczął chemioterapię.

