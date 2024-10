Gorzkie uwagi w orędziu prezydenta. „Zirytował go wpis Tuska”

Jak podaje Wirtualna Polska, powołując się na jednego ze współpracowników prezydenta, głowa państwa skomentuje sprawy KRS, sędziów, ambasadorów i sytuacji w prokuraturze.

Prezydent wygłosi orędzie 16 października na początku XX posiedzenia Sejmu.

Tarcia między RM a Pałacem Prezydenckim

Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek zapowiadał, że orędzie jest efektem wyzwań, jakie stoją przed Polską. – Ale też pewne rzeczy trzeba podsumować. Prezydent będzie mówił o sprawach bezpieczeństwa, o współpracy, ale pewnie powie również, co się udało, co się nie udało. Rok po wyborach diagnoza sytuacji, ale też pokazanie wyzwań na przyszłość są potrzebne – mówił prezydencki minister w programie "Rymanowski live".

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy wp.pl, przyczyną decyzji o wygłoszeniu orędzia są ostatnie tarcia w relacjach między rządem a Pałacem Prezydenckim.

– W sprawie sędziowskich nominacji prezydent po raz kolejny będzie podkreślał swoją rolę. Krajowa Rada Sądownictwa nikomu nie daje prawa do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej. To prawo daje wyłącznie prezydent poprzez realizację swojej prerogatywy, jaką jest nominacja sędziowska i za to bierze odpowiedzialność – mówi w rozmowie z portalem osoba z otoczenia prezydenta.

Prezydent ma nawiązać do słów, jakie padły podczas konferencji naukowej w Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda zadeklarował wówczas, że będzie bronił powołanych przez siebie sędziów także po odejściu z urzędu prezydenta. Dokładnie te akcenty mają pojawić się również w orędziu wygłoszonym w Sejmie.

Szpilki wobec rządzących

– Odniesie się także do zapowiedzi w sprawie wytycznych dla prokuratorów odnośnie postępowań, w których udział biorą sędziowie nominowani w czasach PiS. Nie ma na to zgody prezydenta – mówi informator wp.pl. Głowa państwa ma również skomentować sytuację Dariusza Barskiego, którego prezydent uważa za legalnego Prokuratora Krajowego.

Istotna część orędzia ma dotyczyć powołania korpusu dyplomatycznego. – Prezydenta zirytował wpis premiera Donalda Tuska, w którym zarzucił mu, że blokuje nominacje ambasadorskie w takich krajach, jak USA, Izrael, Ukraina. To manipulacja – mówi współpracownik głowy państwa.

Andrzej Duda ma krytycznie odnieść się do działań premiera Donalda Tuska, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

