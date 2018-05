Polskie MSZ: Apelujemy do Izraela o poszanowanie prawa Palestyńczyków

– Jesteśmy głęboko zaniepokojeni doniesieniami ze Strefy Gazy. Apelujemy do Izraela o poszanowanie prawa Palestyńczyków do pokojowych protestów, jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że nie może być ono wykorzystywane jako pretekst do nakłaniania do przemocy – czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

MSZ wskazał jednocześnie, że Izrael ma prawo do obrony i zabezpieczania swoich granic. – Należy jednak przestrzegać zasady proporcjonalnego użycia siły – czytamy w komunikacie resortu. – Jesteśmy przekonani, że tylko rozwiązanie dwupaństwowe pozwoli obu stronom na realizację ich aspiracji, położenie kresu konfliktowi i osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju, którego Izraelczycy i Palestyńczycy pragną i na który zasługują – podkreśliło MSZ.