27 osób wyszło z Razem. "Polska potrzebuje demokratycznej opozycji"

W Razem doszło do rozłamu. Z partii odeszło pięć parlamentarzystek. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, senator Anna Górska oraz posłanki Dorota Olko, Daria Gosek-Popiołek i Joanna Wicha ogłosiły, że opuszczają partię Razem. Parlamentarzystki zapewniły, że nie zamierzają tworzyć nowego ugrupowania. Z ich oświadczenia wynika, że będą dalej wspierać działania koalicji rządzącej w ramach klubu parlamentarnego Lewicy.

W sobotę decyzja ws. przyszłości Razem

Okazuje się, że w sumie Razem skurczyło się o 27 działaczy. "Partia Razem była, jest i będzie partią lewicy społecznej. Niezależną i demokratyczną. Polska potrzebuje siły stojącej po stronie pracowników, konsekwentnie broniącej praw człowieka. Dziś, gdy rząd mówi o prawach człowieka językiem skrajnej prawicy, forsuje budżet uderzający w pracowników i publiczną ochronę zdrowia, Polska bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje partii, która stawia interes społeczeństwa ponad interesy polityków. Partię opuściło dziś 27 osób. Pozostają w niej blisko trzy tysiące członków, którzy nadal wierzą, że program, który obiecaliśmy wyborcom, jest ważniejszy niż stanowiska i osobiste kariery" – czytamy w komunikacie partii.

"Razem to strategiczna rezerwa polskiej demokracji. Nie dopuścimy do tego, by jedynym krytycznym głosem wobec rządu Tuska był głos skrajnej prawicy. To prosta droga, by po kolejnych wyborach do władzy doszły PiS i Konfederacja. Rząd Tuska swoimi antyspołecznymi działaniami zawodzi kolejne grupy wyborców. Polska potrzebuje demokratycznej opozycji, broniącej dobra wspólnego, sprawiedliwości społecznej i praw człowieka. W weekend odbędzie się Kongres Razem, podczas którego zdecydujemy o przyszłości partii. Po tym wydarzeniu wspólnie ze strukturami partii w całej Polsce, samorządowcami Razem, zaprzyjaźnionymi organizacjami i ruchami społecznymi będziemy dalej budować niezależną i odważną lewicę społeczną. Razem jesteśmy silniejsi — jako pracownicy, obywatele, społeczeństwo. Wszystkich, którym te wartości są bliskie, zachęcamy: dołączcie do Razem!" – apeluje formacja Adriana Zandberga.

Czytaj też:

"Mogę skomentować tylko w jeden sposób". Matysiak o sytuacji w partii RazemCzytaj też:

Rozłam w Razem. Partię opuszcza grupa parlamentarzystek