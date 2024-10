Skutki powodzi. Większość poszkodowanych otrzymała zasiłki na odbudowę domów

Na tereny, które ucierpiały w wyniku powodzi, skierowano dodatkowych inspektorów nadzoru budowlanego i inżynierów z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w celu oszacowania strat. W większości gmin komisje zakończyły już prace, a stosowne protokoły trafiły do ośrodków pomocy społecznej. Zasiłki w wysokości do 200 tys. zł na odbudowę domów zostały już wypłacone 426 rodzinom.

Jak ustaliło radio RMF FM, na rozpatrzenie wniosków o zasiłek czekają jeszcze 92 rodziny.

MSWiA ujawnia dane ws. pomocy dla powodzian

Resort spraw wewnętrznych i administracji, zapytany o to, ile wniosków o pomoc zostało złożonych, a także jakie kwoty i ilu rodzinom wypłacono, podkreśla, że w pierwszej kolejności wypłacane są zasiłki powodziowe i doraźne.

– Wypłata idzie sprawnie. Według stanu na 29 października wypłacono ponad 276,3 mln zł dla ponad 88,8 tys. rodzin – podkreślił w rozmowie z RMF FM Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak wskazał przedstawiciel MSWiA, w przypadku zasiłków remontowo-budowlanych (do 100 i 200 tys. zł) wypłatę musi poprzedzać oszacowanie strat w danym obiekcie, którego dokonuje powołana przez właściwego wójta lub burmistrza komisja.

Wielkie straty po powodzi

Z danych resortu spraw wewnętrznych i administracji wynika, że kataklizm zniszczył 11 tysięcy domów jednorodzinnych. Straty obejmują również 2150 budynków wielorodzinnych. W sumie na zasiłki wypłacono już 357 milionów złotych, a środki trafiły do 73 tysięcy rodzin.

Jak przekazał 17 października w Sejmie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, rząd na pomoc dla powodzian przeznaczył do tej pory 970 mln 467 tys. zł, z czego 357 mln 250 tys. zł to środki przeznaczone na zasiłki powodziowe i celowe. Wiceminister podkreślił, że MSWiA jest odpowiedzialne za jeden pakiet pomocowy, który jest skierowany przede wszystkim do rodzin dotkniętych skutkami powodzi.

Powodzianie otrzymują jednorazowy zasiłek powodziowy do kwoty 2 tys. zł, zasiłek celowy, czyli tzw. pomoc doraźną w wysokości 8 tys. zł, zasiłek do kwoty 1 tys. zł, który obejmuje gospodarstwa wymagające osuszania i zwiększonego poboru energii elektrycznej. Rząd przyznał również zasiłek na odbudowę budynków gospodarczych (do kwoty 100 tys. zł), a także na odbudowę budynków mieszkalnych (do 200 tys. zł).

Czytaj też:

Kierwiński zaskakuje: Wiele osób nie chce odbudowy domów po powodziCzytaj też:

Będą pieniądze na odbudowę po powodzi? KE proponuje zmiany w unijnym prawie