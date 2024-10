Jest oficjalny bilans strat po powodzi. Aż 11 tys. domów jednorodzinnych zniszczonych

Z danych resortu spraw wewnętrznych wynika, że kataklizm zniszczył 11 tysięcy domów jednorodzinnych. Straty obejmują również 2150 budynków wielorodzinnych. W sumie na zasiłki wypłacono już 357 milionów złotych, a środki trafiły do 73 tysięcy rodzin.

Jak przekazał w Sejmie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, rząd na pomoc dla powodzian przeznaczył do tej pory 970 mln 467 tys. zł, z czego 357 mln 250 tys. zł to środki przeznaczone na zasiłki powodziowe i celowe. Wiceminister podkreślił, że MSWiA jest odpowiedzialne za jeden pakiet pomocowy, który jest skierowany przede wszystkim do rodzin dotkniętych skutkami powodzi.

Powodzianie otrzymują jednorazowy zasiłek powodziowy do kwoty 2 tys. zł, zasiłek celowy, czyli tzw. pomoc doraźną w wysokości 8 tys. zł, zasiłek do kwoty 1 tys. zł, który obejmuje gospodarstwa wymagające osuszania i zwiększonego poboru energii elektrycznej. Rząd przyznał również zasiłek na odbudowę budynków gospodarczych (do kwoty 100 tys. zł), a także na odbudowę budynków mieszkalnych (do 200 tys. zł).

Ile dostaną mieszkańcy poszczególnych województw?

Środki otrzymali mieszkańcy województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, bo właśnie te części Polski ucierpiały w wyniku kataklizmu.

Mieszkańcy województwa dolnośląskiego uzyskali wsparcie w wysokości 132,5 mln zł, mieszkańcy województwa opolskiego – 189 mln 750 tys. zł, natomiast województwo śląskie na zasiłki w kwocie 8 tys. zł i 2 tys. zł przeznaczyło już 26 milionów złotych.

Wiceszef MSWiA został zapytany o środki przeznaczone na odbudowę i remont obiektów. Wiesław Leśniakiewicz poinformował, że cały czas trwa ocena skutków zdarzeń i poziomu uszkodzenia obiektów.

Pomoc dla przedsiębiorców

Z kolei wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros zwrócił uwagę na pomoc udzieloną przedsiębiorcom. Jak zaznaczył, od 5 października, czyli dnia wejścia w życie specustawy powodziowej, ZUS rozpoczął obsługę świadczenia interwencyjnego. W tym przypadku pierwsze wypłaty nastąpiły 11 października, a pierwsza transza pomocy wyniosła 3 mln 792 tys. zł. Druga transza – przyznana 16 października – wyniosła 4 mln 790 tys. zł, a trzecia, zaplanowana na 17 października – 4 mln 319 tys. zł.

Jak przekazał Jaros, łącznie wpłynęło już 395 wniosków o świadczenie interwencyjne opiewające na łączną kwotę 58 mln zł. – To są dane na 15 października z ZUS – zaznaczył wiceminister rozwoju i technologii.

