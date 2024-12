Zwycięstwo kompensacyjne

Uczestnik trzech mundiali (1974, 1978, 1982), na których rozegrał trzy spotkania, wchodząc z ławki rezerwowych. Wszystkie te wejścia miały miejsce na mistrzostwach świata w Hiszpanii. Tylko trzy spotkania na mundialach. Znacznie mniej niż Robert Lewandowski, który tych spotkań miał ze dwa razy więcej. Marek Kusto nie zrobił też oszałamiającej kariery w piłce klubowej. Gdzież tam belgijskiemu Beveren do takich potęg jak Borussia Dortmund, Bayern Monachium czy FC Barcelona, w których grał i gra nadal kapitan polskiej reprezentacji. A jednak to Marek Kusto (100 lat życzę!) jest bardziej utytułowanym piłkarzem niż słynny „Lewy”. Bo to on dwa razy zdobył trzecie miejsce na świecie (1974, 1982).