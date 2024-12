Ostatnie Pokolenie na Wisłostradzie. "Największa blokada w historii" trwała chwilę

Ostatnie Pokolenie zapowiadało "największą blokadę w historii". – Zapraszamy wszystkich państwa 13 grudnia o godz. 17:00 na Wisłostradę, ponieważ opór trwa. Premier polskiego rządu nie pozostawia nam wyboru, nie spotykając się z nami, nie rozmawiając o tym, co dla naszego pokolenia jest najważniejsze. My dalej będziemy robić swoje – powiedział przedstawiciel aktywistów na spotkaniu z dziennikarzami.

Do podobnych akcji dochodziło w ostatnim czasie na przełomie listopada i grudnia. Blokady oznaczają paraliż ruchu miejskiego i zdenerwowanie kierowców, którzy nie mogą dotrzeć do wyznaczonego celu.

Ostatnie Pokolenie na Wisłostradzie

W piątek po godz. 17:00 "aktywiści klimatyczni" z Ostatniego Pokolenia zablokowali Wisłostradę pod Mostem Gdańskim w Warszawie. Akcja stanowiła odpowiedź na brak rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. "Aktywiści" usiedli na przejściu dla pieszych. Szybko zareagowała policja, która ściągnęła protestujących z jezdni. Funkcjonariusze prowadzą czynności służbowe. Droga jest przejezdna.

Na miejscu protestu pojawił się m.in. znany dziennikarz Krzysztof Stanowski. – Mieli zablokować całą Wisłostradę, a zablokowali ścieżkę rowerową, która przebiega obok Wisłostrady. I to nawet nie w całości, tylko w połowie. Przed chwilą jakiś rowerzysta przejechał. Jeszcze nie widziałem, żeby tak bardzo zapowiedzi rozminęły się z rzeczywistością. Jedyne, co udało się osiągnąć, to ściągnąć tu mnóstwo policjantów – relacjonował Stanowski w Kanale Zero.

Premier Tusk: Warto wiedzieć

"Idiotyczne ataki z użyciem gaśnicy czy równie idiotyczne oblewanie zabytków farbą są i będą traktowane z całą surowością prawa" – napisał na portalu X Donald Tusk. Jak dodał, blokowanie dróg według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka narusza prawa innych obywateli i może być traktowane jako przestępstwo. "Warto wiedzieć" – podkreślił premier.

Przypomnijmy, że Marianna Schreiber zaatakował w czwartek gaśnicą aktywistę Ostatniego Pokolenia. Do zdarzenia doszło w siedzibie organizacji przy ul. Kruczej w Warszawie. Celebrytka uzasadniła swój czyn sprzeciwem wobec blokad dróg organizowanych w ostatnim czasie przez "aktywistów". W sprawie tej wpłynęło zawiadomienie do prokuratury.

