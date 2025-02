Nielegalni imigranci zatrzymani. Kolejna interwencja Straży Granicznej

Cudzoziemcy, którzy nielegalnie przebywają na terytorium Polski, zostali zatrzymani podczas kontroli w różnych miastach.

Pierwszy z Nepalczyków, 35-letni cudzoziemiec, został ujęty w Zakopanem przez funkcjonariuszy Placówki SG. Mężczyzna przybył do Europy w listopadzie 2023 roku, korzystając z chorwackiej wizy, która uprawniała go do pobytu wyłącznie na terytorium Chorwacji. Pod koniec grudnia, podróżując autokarem, nielegalnie przekroczył granicę polsko-słowacką i zamierzał podjąć pracę w branży spożywczej na Orawie za pośrednictwem agencji zatrudnienia.

Drugi przypadek dotyczy 28-letniego obywatela Nepalu zatrzymanego przez Straż Graniczną w Kielcach. Podczas kontroli mężczyzna okazał nepalski paszport oraz chorwacką kartę pobytu, która figurowała w bazie danych jako dokument podlegający zatrzymaniu. Cudzoziemiec przyznał, że wcześniej mieszkał w Chorwacji oraz Francji, a do Polski przedostał się pod koniec stycznia 2024 roku, podróżując autobusem z Niemiec. W kraju podjął zatrudnienie jako asystent kucharza w jednym z hoteli w powiecie sandomierskim.

Wobec obydwu Nepalczyków komendanci Placówek SG w Zakopanem i Kielcach wydali decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia Polski w ciągu 30 dni. Dodatkowo cudzoziemcy otrzymali zakaz wjazdu na teren RP oraz innych państw strefy Schengen na okres sześciu miesięcy.

Straż Graniczna zatrzymuje nielegalnych imigrantów

W styczniu katowiccy funkcjonariusze Straży Granicznej nie zezwolili na wjazd na terytorium Polski trzem obywatelom Gruzji. Do interwencji doszło na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Straż Graniczna sprawdziła dane trzech Gruzinów, którzy przylecieli do naszego kraju z Kutaisi. Po chwili okazało się, że dwóch z nich figurowało w systemach teleinformatycznych jako osoby, którym należy odmówić wjazdu i pobytu w strefie państw Schengen. Z kolei w przypadku trzeciego cudzoziemca funkcjonariusze stwierdzili, że już wcześniej wykorzystał on dopuszczalny czas pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Dodatkowo w chwili kontroli nie okazał ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu pobytowego uprawniającego do przekroczenia granicy.

W związku z tym, Komendant Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach wydał decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP wszystkim trzem Gruzinom. Zapadła również decyzja o nakazie przebywania w określonym miejscu do czasu opuszczenia Polski. Cudzoziemcy spędzą ten czas w pomieszczeniu dla osób niezaakceptowanych na lotnisku Katowice-Pyrzowice i najbliższym lotem powrócą do Kutaisi.

Również w styczniu na Śląsku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali trzech Ukraińców. Mężczyźni byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu.

