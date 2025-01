Straż Graniczna zatrzymała trzech Ukraińców. Byli skazani prawomocnym wyrokiem

Dwóch z nich zostało doprowadzonych do granicy, a w przypadku trzeciego stanie się to w najbliższym czasie.

"Pierwszy z nich w sobotę opuścił Areszt Śledczy w Gliwicach, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy cudzoziemcom. Mężczyzna znany jest Straży Granicznej. Komendant Placówki SG w Bielsku Białej w marcu 2024 r. wydał obywatelowi Ukrainy decyzję o zobowiązaniu do powrotu, zakazując przy tym ponownego wjazdu do strefy Schengen na 5 lat" – poinformowała Straż Graniczna.

Opolscy funkcjonariusze zatrzymali kolejnego obywatela Ukrainy zaraz po opuszczeniu przez niego Zakładu Karnego w Nysie. 23-latek został skazany za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu oraz za niestosowanie się do wyroku sądu, który zakazywał mu prowadzenia takich pojazdów. Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu wydał decyzję zobowiązującą go do opuszczenia Polski, nakładając jednocześnie 6-letni zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen.

Ukraińcy wydaleni z Polski

Trzeci z obywateli Ukrainy został zatrzymany przez funkcjonariuszy Placówki SG w Sosnowcu po opuszczeniu Zakładu Karnego w Wojkowicach. Kontrola wykazała, że 37-latek był karany za kradzież oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

"Ze względu na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendant Placówki SG w Sosnowcu wydał decyzję zobowiązującą cudzoziemca do powrotu, zakazując jednocześnie ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na 7 lat. Do sądu zostanie złożony wniosek o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie będzie oczekiwał na przymusowe doprowadzenie go do granicy jego kraju" – czytamy w komunikacie SG.

Obywatele Gruzji niewpuszczeni do kraju

Katowiccy funkcjonariusze Straży Granicznej nie zezwolili na wjazd na terytorium Polski trzem obywatelom Gruzji. Do interwencji doszło na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Straż Graniczna sprawdziła dane trzech Gruzinów, którzy przylecieli do naszego kraju z Kutaisi. Po chwili okazało się, że dwóch z nich figurowało w systemach teleinformatycznych jako osoby, którym należy odmówić wjazdu i pobytu w strefie państw Schengen. Z kolei w przypadku trzeciego cudzoziemca funkcjonariusze stwierdzili, że już wcześniej wykorzystał on dopuszczalny czas pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Dodatkowo w chwili kontroli nie okazał ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu pobytowego uprawniającego do przekroczenia granicy.

W związku z tym, Komendant Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach wydał decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP wszystkim trzem Gruzinom. Zapadła również decyzja o nakazie przebywania w określonym miejscu do czasu opuszczenia Polski. Cudzoziemcy spędzą ten czas w pomieszczeniu dla osób niezaakceptowanych na lotnisku Katowice-Pyrzowice i najbliższym lotem powrócą do Kutaisi.

