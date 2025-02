Rząd zaprezentował projekt strategii półprzewodnikowej Polski

Podczas czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele ministerstwa cyfryzacji zaprezentowali założenia dokumentu, który ma stanowić podstawy dla polskiego sektora półprzewodnikowego.

– Półprzewodniki to złoto XXI wieku. Ich rynek globalny jest wart ponad 600 miliardów euro, a do 2030 roku wzrośnie do 1 biliona. Polska chce aktywnie uczestniczyć w tym rozwoju, budując suwerenność technologiczną i wzmacniając swoją gospodarkę. Obecnie ponad 70 proc. światowej produkcji półprzewodników powstaje w Azji, co niesie ryzyko w globalnym łańcuchu dostaw. Czas na strategiczne działania, które dadzą Polsce własną część tego światowego sukcesu – powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Półprzewodniki. 7 filarów

– Polska może przyciągać inwestycje zagraniczne, ma kompetencje półprzewodnikowe. Ok. 250 firm z branży. [...] Wyciągnęliśmy lekcję z Intela. Polska nie może opierać się na tylko jednym partnerze. Problemy firmy w USA odbiły się na Polsce – mówił w trakcie wystąpienia.

Szef resortu nawiązał w ten sposób to niedoszłej inwestycji Intela w Polsce. Jesienią gigant z USA wstrzymał do 2026 r. swoje wszystkie plany inwestycyjne związane z budową planowanych dotychczas fabryk półprzewodników w Niemczech i Polsce.

Według założeń projektu na polską politykę półprzewodnikową ma się składać siedem głównych filarów:

Inwestycje infrastruktura impuls państwa; współpraca międzynarodowa; kształcenie kadr; dostępność energetyczna; dostępność chemikaliów i surowców.

Strategia Cyfryzacji Polski

W grudniu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprezentował projekt Strategii Cyfryzacji Polski. Resort przekazał, że jest to kompleksowy dokument stanowiący plan transformacji cyfrowej na najbliższe 10 lat. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest: poprawa jakości życia obywateli dzięki cyfryzacji.

Ministerstwo postawiło następujące cele, których realizację przewiduje się do 2035 roku:

W roku 2035 przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe będzie miało 85% obywateli;

100% projektów IT o publicznym zastosowaniu realizowanych zgodnie z jednolitymi standardami i rekomendacjami architektonicznymi Architektury Informacyjnej Państwa;

100% podmiotów realizujących zadania publiczne pracuje na systemie elektronicznego zarządzania dokumentami;

100% spraw prowadzonych przez te podmioty załatwiana jest elektronicznie;

20 mln Polaków posiada portfel tożsamości cyfrowej;

Wszystkie kluczowe e-usługi dostępne w aplikacji mObywatel;

100 jednostek chorobowych diagnozowanych wspomagająco z wykorzystaniem AI;

Przynajmniej 1,5 mln specjalistów ICT;

100% jednostek administracji publicznej udostępniających e-płatności;

50% firm wykorzystujących narzędzia AI;

5% PKB na cyfryzację od 2035 roku.

