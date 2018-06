Premier Morawiecki: Odnieśliśmy ogromne zwycięstwo

Patrzę na to, co się stało, jak na krok milowy na drodze do odbudowywania prawdy historycznej - komentował dzisiejsze wydarzenia w TVP Info premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał wspólną deklarację premierów Państwa Izrael i Rzeczypospolitej Polskiej. – Ta deklaracja jest dla nas bardzo pozytywna, tam są słowa o heroizmie, bohaterstwie Polaków, określenia, że Polska próbowała pobudzić świadomość Zachodu o tym, co działo się tutaj z Żydami i Polakami – podkreślał szef rządu w TVP Info. – W ten sposób przeciwstawiamy się kłamstwu – przypisywaniu Polsce odpowiedzialności za zbrodnię Holokaustu – dodawał. Jak zaznaczał, jest "absolutnie przekonany", że wprowadzenie ustawy o IPN w poprzednim kształcie i jej obowiązywanie przez kilka miesięcy miało swój pozytywny skutek. – Te 5 miesięcy obowiązywania tej ustawy wyszło nam na dobre. Jesteśmy trochę poobijani, ale wyszło nam to na dobre – przekonywał. – Warto było walczyć o honor Polski, my ten honor obroniliśmy – stwierdził. Premier zwrócił szczególną uwagę na fakt, że w deklaracji podpisanej przez niego i premiera Izraela zawarto wyraźne sformułowanie, że Polska i Polacy nie ponoszą odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej, a jedynymi oprawcami były nazistowskie Niemcy. – Wykonaliśmy milowy krok w walce z kłamliwym sformułowaniem "polskie obozy śmierci" – ocenił premier.