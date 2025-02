Najnowszy sondaż. Złe wieści dla dwóch kandydatów

Pytanie zadane ankietowanym przez UCE Research na zlecenie Onetu brzmiało: "Czy Pana/Pani zdaniem, kandydat/kandydatka wystawiony/wystawiona przez formację polityczną, którą Pan/Pani popiera, obecnie niezbyt dobrze sprawdza się w tej roli? I czy ww. formacja powinna poważnie rozważyć zamianę wybranej osoby na inną?".

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 15,5 proc. osób, a "raczej tak" 16,9 proc. To oznacza, że niemal co trzeci uczestnik sondażu (32,4 proc.) ma złe zdanie o kampanii kandydata popieranej przez siebie formacji i skłania się do propozycji jego wymiany.

Takiej opcji nie dopuszcza więcej niż połowa (55,1 proc.) badanych, w tym "zdecydowanie nie" 28,8 proc., a "raczej nie" 26,3 proc.

Odpowiedzi "Nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 12,6 proc. pytanych.

Którzy kandydaci do wymiany? Sondaż to pokazuje

Badanie wykazało, że rozważania nad zamianą kandydata na prezydenta najrzadziej pojawiają się wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej (Rafała Trzaskowskiego). Taki scenariusz dopuszcza 22,5 proc. osób.

W przypadku sympatyków Konfederacji (Sławomira Mentzena) oraz Prawa i Sprawiedliwości (Karola Nawrockiego) to odpowiednio 33,7 proc. oraz 36,4 proc. respondentów.

Najczęściej niezadowolenie z kampanii i rozważania nad zmianą kandydata dotyczą wyborców Lewicy (Magdaleny Biejat) – 40 proc. osób i Trzeciej Drogi (Szymona Hołowni) – 40,4 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-10 lutego 2025 r. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie 1003 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

Czytaj też:

Nowy sondaż prezydencki. Czyje elektoraty są najbardziej zagrożone?