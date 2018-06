Szczyt UE. Jest porozumienie ws. migrantów

"Po ponad 2 latach trudnych dyskusji, kontrowersji i nacisków, cała EU28 jednomyślnie przyjęła stanowisko Polski i V4: „NIE” dla przymusowej relokacji, a o reformie „Dublina” tylko jednomyślnie" – napisał na Twitterze szef polskiego rządu.

Podczas całonocnych obrad na unijnym szczycie państwa członkowskie zgodziły się co do tego, iż nie będzie przymusowych kwot, a w każdym kraju powstaną centra kontroli imigrantów, w których urzędnicy sprawdzą, kto kwalifikuje się do azylu. W jednym z zapisów przyjętego porozumienia czytamy, iż "Rada Europejska uznaje, że warunkiem wstępnym unijnej polityki migracyjnej jest bardziej efektywna kontrola zewnętrznych granic. To wyzwanie nie tylko dla krajów członkowskich, ale Europy jako całości".

