Kolejny fragment rakiety spadł pod Poznaniem. Akcja służb

W środę nad ranem na niebie w wielu miejscach w Polsce pojawiło się coś przypominającego deszcz meteorów. Na terenie jednej z firm w podpoznańskich Komornikach znaleziono niezidentyfikowany obiekt. Jak się później okazało, to fragment rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, należącej do Elona Muska. "Człon rakiety o masie ok. 4 ton pochodził z misji SpaceX Starlink Group 11-4, która wystartowała z bazy lotniczej Vandenberg w Kalifornii w dniu 1 lutego 2025 r." – potwierdziła w komunikacie Polska Agencja Kosmiczna, zapewniając, że trajektoria lotu tego obiektu była znana zarówno jej, jak i służbom odpowiedzialnym w Europie (EUSST) za monitorowanie ryzyka wejścia w atmosferę Ziemi sztucznych obiektów kosmicznych.

Falcon 9 to rodzina dwustopniowych rakiet nośnych, zaprojektowana i wyprodukowana przez amerykańską firmę SpaceX, przeznaczona do wynoszenia ładunków na orbitę, misji bezzałogowych i załogowych do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Odnaleziono kolejny fragment rakiety

Około godz. 15:30 w lesie w miejscowości Wiry pod Poznaniem odnaleziono drugi fragment rakiety SpaceX. Policja poinformowała, że obiekt to taki sam zbiornik, jak ten odnaleziony w Komornikach. Na miejscu pracują strażacy pożarni, którzy mają sprawdzić i zabezpieczyć odnalezione szczątki. Rzecznik Polskiej Agencji Kosmicznej Agnieszka Gapys przekazała w rozmowie z Interią, że agencja otrzymała od służb informacje o drugim obiekcie. "POLSA po otrzymaniu zdjęć z miejsca zdarzenia zajmie się analizą nowych danych" – podano. Wiry leżą około 13 minut drogi samochodem od miejsca, w którym znaleziono pierwszy element Falcon 9.

– Drugi, identyczny zbiornik znaleziono w lesie w Wirach, w gminie Komorniki. Na miejscu trwa zabezpieczanie zbiornika według takiej samej procedury, jak w Komornikach. Tam także nikomu nic się nie stało – oświadczył rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, cytowany przez "Głos Wielkopolski".