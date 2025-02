Polskie śledztwo ws. agresji Rosji. "40 zdarzeń o znamionach zbrodni wojennych"

W trzecią rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, Prokuratura Krajowa podsumowała działania, które podejmują w zakresie ścigania i dokumentowania zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludności cywilnej prokuratorzy z kilku krajów, w tym z Polski. To pomoc dla Ukraińców, realizowana między innymi poprzez własne śledztwa oraz współpracę w ramach wspólnego zespołu śledczego (JIT).

"Zespół prokuratorów z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo o sygn. 1001-105.Ds.12.2022 dotyczące wojny napastniczej i zbrodni wojennych popełnionych przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy, tj. o czyn z art. 117 § 1 kk i inne. Postępowanie to jest prowadzone we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komendą Główną Policji, jak również z wieloma organizacjami międzynarodowymi, instytutami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem śledztwa jest wszczęcie w dniu 24 lutego 2022 r. wojny napastniczej przez władze i funkcjonariuszy Federacji Rosyjskiej (pełnoskalowa inwazja na Ukrainę), prowadzenie tej wojny, a także popełnienie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych stypizowanych w art. 122 kk, art. 123 § 1 pkt 2, 3, 4 i § 2 kk, oraz art. 125 § 1 i § 2 kk" – czytamy w komunikacie PK.

Przekazano, że w ciągu trzech lat prowadzenia śledztwa przesłuchano ponad 3000 świadków oraz zidentyfikowano blisko 40 zdarzeń noszących znamiona zbrodni wojennych. "Polscy prokuratorzy i śledczy ściśle współpracują ze stroną ukraińską, wykonując czynności zarówno w Ukrainie, jak również na terytorium Polski z udziałem ukraińskich prokuratorów. Polscy prokuratorzy i specjaliści z Komendy Głównej Policji dwukrotnie uczestniczyli na terenie Ukrainy w czynnościach procesowych, dokumentując przy użyciu skanerów 3D efekty niszczenia infrastruktury" – głosi komunikat.

Współpraca sąsiadów

"25 marca 2022 r. utworzono Wspólny Zespół Śledczy (JIT) pomiędzy Ukrainą, Polską i Litwą celem uproszczenia i wzmocnienia wzajemnej współpracy pomiędzy prokuraturami prowadzącymi postępowania dotyczące rosyjskiej agresji. Zespół powstał przy wsparciu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust). W kolejnych miesiącach do zespołu dołączył Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze (ICC) oraz Łotwa, Estonia, Słowacja i Rumunia. Ponadto w marcu 2023 r. strony JIT podpisały porozumienie o współpracy i koordynacji z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Zespół śledczy współpracuje również z wieloma krajami będącymi członkami międzynarodowego zespołu śledczego (JIT) przy Eurojust, jak również z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze" – czytamy.

