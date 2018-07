Rzecznik przedsiębiorców: Mały ZUS to ważny, ale dopiero pierwszy krok

Adam Abramowicz uważa, że wprowadzenie małego ZUS dla przedsiębiorców jest krokiem przełomowym. – Ja to rozwiązanie oceniam bardzo pozytywnie, jako przełomowe, wręcz historyczne. Jako poseł od lat zabiegałem o ulżenie tym którym ryczałtowa składka uniemożliwiała legalne zarabianie na utrzymanie rodziny albo wpychała ich w długi – mówi Adam Abramowicz w rozmowie z DoRzeczy.pl.

– To jest jednak pierwszy krok, przysłowiowe włożenie nogi w drzwi. Pierwszy raz od 1989 roku państwo odeszło od zryczałtowanego ZUS-u. W przyszłości powinien ten system uwzględniać nie tylko przychód ale dochód. Bo są przedsiębiorcy, u których to niski dochód decyduje, że nie stać ich na większy ZUS – mówi Abramowicz.

– Są na świecie rozwiązania, do których moglibyśmy się zastosować. Na przykład Wielka Brytania, czy Niemcy. W Wielkiej Brytanii jest proporcjonalność składki od dochodu, pierwszy próg to w przeliczeniu na złotówki, ok. 60 złotych, a więc kwota, na którą każdego stać – mówi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

– Ale zakładając, że polskiego budżetu na to nie stać, można wybrać rozwiązanie niemieckie. Tam przedsiębiorca sam decyduje – albo płaci składkę emerytalną, albo jej nie płaci, ale nie ma emerytury. Można też dyskutować nad innymi rozwiązaniami – dodaje rzecznik przedsiębiorców. – Na pewno trzeba iść dalej, nie poprzestać na wprowadzonym właśnie rozwiązaniu, czyli małym ZUS.– podsumowuje Adam Abramowicz.

