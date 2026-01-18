Nie dwa bieguny, ale jeden

NOTATNIK MALKONTENTA Hasło „PiS-PO jedno zło”, zawzięcie krytykowane przez fanów i jednej, i drugiej strony, co chwila znajduje potwierdzenie w faktach.
PiS stworzył lub zaprojektował wiele mechanizmów, które obecna władza przejęła i „udoskonaliła”.
Od 1 lutego ma w Polsce ruszyć Krajowy System eFaktur, czyli KSeF.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.