Nie dwa bieguny, ale jeden
Opinie
  Łukasz Warzecha

NOTATNIK MALKONTENTA Hasło „PiS-PO jedno zło”, zawzięcie krytykowane przez fanów i jednej, i drugiej strony, co chwila znajduje potwierdzenie w faktach.

PiS stworzył lub zaprojektował wiele mechanizmów, które obecna władza przejęła i „udoskonaliła”.

Od 1 lutego ma w Polsce ruszyć Krajowy System eFaktur, czyli KSeF.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

