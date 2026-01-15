W dn. 14 stycznia odbyła się konferencja zapowiadająca XIV Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim

„Z wielką przyjemnością zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w XIV Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Konkurs jest elitarnym wydarzeniem, a udział w nim wiąże się ze znacznym poszerzeniem posiadanej wiedzy i umiejętności, bowiem uczestnicy muszą przyswoić imponującą ilość materiału, aby profesjonalnie i z sukcesem móc odnieść się do zadanego tematu. Jest to nie lada wyzwanie, zakładające pracę własną oraz wnikliwą analizę źródeł. Tym razem jest to wydarzenie o wymiarze międzynarodowym, gdyż w tym roku zapraszamy do udziału również uczniów szkół średnich spoza granic Polski. – mówi prezes zarządu Fundacji Obowiązek Polski Dariusz Wasilewski. – Tegorocznym tematem przewodnim konkursu jest podejście Dmowskiego do dziedzictwa króla Bolesława Chrobrego”.

Myślą przewodnią konkursu jest promowanie patriotyzmu wśród młodzieży, popularyzowanie historii Polski. W szczególności zaś przypominać ma postać oraz wielki dorobek intelektualny jednego z najwybitniejszych polskich mężów stanu i pisarza ideowego – Romana Dmowskiego.

Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje umiejętności w jednej z trzech podanych kategorii: esej, praca plastyczna lub krótki film. Zwieńczeniem wydarzenia jest uroczysta Gala, podczas której zostają wyłonieni zwycięzcy konkursu. Na laureatów czekają prestiżowe nagrody, ciekawe prelekcje oraz wyjazd wraz z opiekunami do pięknie położonego nad rzeką Narwią Muzeum Przyrody, mieszczącego się w dawnym dworze rodziny Lutosławskich, w którym swoje ostatnie chwile przeżył Roman Dmowski. Uroczystość zaszczycą naukowcy, przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorców i inni znamienici goście. Prace plastyczne zostaną wystawione podczas Gali.

Tegorocznym tematem przewodnim jest:

„Wykonać Testament Chrobrego” – wg myśli Romana Dmowskiego

„I jak przed lat tysiącem blizko myśl i czyn Mieszka i Chrobrego stworzyły wielkie, niezawisłe państwo polskie i uczyniły z nas wielki naród, tak dziś możemy być wielkiem państwem i narodem — bo w naszem położeniu możemy istnieć tylko jako wielkie państwo — jedynie wtedy, gdy będzie nami rządziła idea wielkiego Króla, gdy będziemy wykonywali testament Chrobrego”.

„To okazja, aby wykazać się kreatywnością i podzielić swoimi przemyśleniami również w formie pracy plastycznej w dowolnej technice – podkreśla Magdalena Pietraszko, przewodnicząca kapituły prac plastycznych – Nie możemy już doczekać się interpretacji tegorocznego tematu, który wymaga nie tylko wiedzy ale też głębszej, twórczej refleksji”.

„Dwie potężne osobowości. Wielki król i mąż stanu. No i to pytanie, które kierujemy do młodzieży, w trzech możliwościach wypowiedzenia się. Poprzez esej, poprzez pracę plastyczną i poprzez krótką formę filmową – dodaje Dariusz Wasilewski – Nie cenzurujemy prac! Liczy się ich poziom merytoryczny i artystyczny – dodaje.

Prace można nadsyłać do 10 lutego.

Więcej o konkursie można znaleźć na stronie obowiazekpolski.pl

Szczegółowe, aktualizowane na bieżąco informacje znajdują się na wydarzeniu FB.