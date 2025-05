Dzień Strażaka. Pożegnalne przemówienie prezydenta

Międzynarodowy Dzień Strażaka jest każdego roku obchodzony 4 maja. Andrzej Duda podczas uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwrócił uwagę na szczególny charakter uroczystości.

– Dziękuję, że po raz kolejny mogę spotkać się z Państwem w Dniu Strażaka. Gratuluję wyróżnień, odznaczeń i nominacji, które są zobowiązaniem do jeszcze większego oddania, do służenia drugiemu człowiekowi – powiedział prezydent.

– "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" – ile razy dzieje się coś niedobrego, ludzie wzywają Straż Pożarną, a wy zawsze przybywacie. Cieszycie się – jako służba i ludzie – największym społecznym zaufaniem. Niezmiennie. Gratuluję tego z całego serca – zaznaczył Andrzej Duda.

Podziękowania dla strażaków

Prezydent wyraził swoją wdzięczność wobec strażaków.

– Dziękuję, że mimo ryzyka niezmiennie niesiecie pomoc. Realizujecie zadania z wielkim poświęceniem. Dziękuję w imieniu wszystkich rodaków – mówiła głowa państwa.

– Dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej za to, jak pięknie nas reprezentujecie za granicą. Nie tylko w trakcie ćwiczeń, ale niosąc pomoc w najtrudniejszych miejscach, gdy dzieją się kataklizmy – zaznaczył Andrzej Duda.

– Dziękuję za miłość jaką okazujecie bliźniemu i Ojczyźnie. Niech św. Florian zawsze nad Wami czuwa – dodał prezydent.

Ostatnie wystąpienie z okazji 3 Maja

W sobotę Andrzej Duda po raz ostatni w roli prezydenta wygłosił przemówienie w Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Główne obchody rozpoczęły się w południe na Placu Zamkowym w Warszawie z udziałem premiera, marszałków Sejmu i Senatu oraz ministrów. Wystąpienie, po raz ostatni w roli prezydenta, wygłosił Andrzej Duda. Jego kadencja upływa 6 sierpnia.

W swoim przemówieniu polityk nawiązał do nadchodzących wyborów prezydenckich. – Wkrótce będziemy znowu wybierali głowę polskiego państwa. Najważniejsze jest, byśmy mogli rzetelnie wybrać; by wybory przebiegły w sposób uczciwy. Tu mój apel do wszystkich Rodaków: nie trzeba nikomu mówić, w jakich czasach żyjemy, co się wokół nas dzieje, że trwa rosyjska agresja na Ukrainę, że nie jest bezpiecznie, bo trzeba mieć świadomość, że nasi sąsiedzi walczą o wolność. To, aby Polska wyszła z wyborów prezydenckich mocna jest fundamentalnie ważne. Aby mandat nowego prezydenta był mocny, musicie na te wybory iść – apelował przywódca.

– Dla Polski, dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej trzeba oddać swój głos. Uczestniczcie w tych wyborach. Weźcie w swoje ręce odpowiedzialność za Polskę. Umożliwcie to tym, którzy sami na te wybory nie mogą pójść – powiedział Andrzej Duda.

