Tusk atakuje Dudę w święto Konstytucji. "Obchodzić to potrafił jak nikt"

W sobotę przypada 234. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla premiera święto stało się okazją do krytyki pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy.

"Obchodzić Święta Konstytucji to Pan Prezydent potrafił jak nikt. A jeszcze lepiej samą konstytucję" – napisał Tusk na platformie społecznościowej X.

Wcześniej premier zamieścił wpis nawiązujący do zbliżających się wyborów prezydenckich i końca kadencji Andrzeja Dudy.

"Słuchając dziś ostatniego przemówienia prezydenta Dudy z okazji 3 Maja pamiętajmy o znaczeniu słów prezydenckiej przysięgi: «Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji». I wybierzmy prezydenta, który tej przysiędze będzie wierny" – oświadczył szef rządu.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Prezydent: To dzień polskiej dumy

W sobotę w południe na placu Zamkowym w Warszawie prezydent i premier uczestniczyli wspólnie w uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja. – To jest dzień polskiej dumy z naszych historycznych dokonań, z naszego wspaniałego państwa, z naszej wspaniałej państwowości liczącej sobie ponad 1000 lat – mówił Duda.

Nawiązując do wyborów prezydenckich, które odbędą się 18 maja, prezydent zaapelował o wysoką frekwencję, która da nowemu prezydentowi mocny mandat. – Musicie do tych wyborów iść! Proszę was o to! Uczyńcie to gremialnie, z pełną odpowiedzialnością, uważając nie tylko za prawo obywatelskie, ale za obowiązek. Weźcie w swoje ręce odpowiedzialność za Polskę – argumentował.

Podkreślił, że prezydent jako strażnik konstytucji jest zobowiązany do tego, by w przypadkach, gdy ktoś będzie się sprzeniewierzał ustawie zasadniczej i łamał prawo, "zwrócić mu uwagę i głośno o tym powiedzieć, że prawo jest łamane, że działa nielegalnie, narusza się zasady i niszczy polską demokrację, że to jest właśnie naruszenie praworządności".

– Konstytucję, jak przed laty powiedział prezydent Lech Kaczyński, należy interpretować i czytać tak, jak ją napisano – mówił Duda, dodając, że "wielkim oszustwem ustrojowym jest wyciąganie z treści konstytucji to, czego w niej nigdy nie zapisano".