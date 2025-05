Ostatnie takie wystąpienie Dudy. "Pilnujcie Polski"

W sobotę przypada 234. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Główne obchody rozpoczęły się w południe na Placu Zamkowym w Warszawie z udziałem premiera, marszałków Sejmu i Senatu oraz ministrów. Wystąpienie, po raz ostatni w roli prezydenta, wygłosił Andrzej Duda. Jego kadencja upływa 6 sierpnia.

W swoim przemówieniu polityk nawiązał do nadchodzących wyborów prezydenckich. – Wkrótce będziemy znowu wybierali głowę polskiego państwa. Najważniejsze jest, byśmy mogli rzetelnie wybrać; by wybory przebiegły w sposób uczciwy. Tu mój apel do wszystkich Rodaków: nie trzeba nikomu mówić, w jakich czasach żyjemy, co się wokół nas dzieje, że trwa rosyjska agresja na Ukrainę, że nie jest bezpiecznie, bo trzeba mieć świadomość, że nasi sąsiedzi walczą o wolność. To, aby Polska wyszła z wyborów prezydenckich mocna jest fundamentalnie ważne. Aby mandat nowego prezydenta był mocny, musicie na te wybory iść – apelował przywódca.

– Dla Polski, dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej trzeba oddać swój głos. Uczestniczcie w tych wyborach. Weźcie w swoje ręce odpowiedzialność za Polskę. Umożliwcie to tym, którzy sami na te wybory nie mogą pójść – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent o wyzwaniach

Podkreślił, że wielką odpowiedzialnością nowego prezydenta "będzie dokończyć to, co rozpoczęło się podczas mojej kadencji – wielka modernizacja polskiego wojska. To będzie jego wielka odpowiedzialność". – Obok budowania potencjału militarnego musimy umacniać nasze sojusze. Spośród nich największe bezpieczeństwo gwarantuje nam NATO, a w NATO – Stany Zjednoczone. Relacje transatlantyckie są fundamentalnie ważne, a wprost mówiąc relacje polsko-amerykańskie – wskazywał prezydent.

Andrzej Duda podziękował zgromadzonym za swoje dwie prezydenckie kadencje. – Dzisiaj, w Dzień 3 Maja, proszę Was, Moi Rodacy, byście pilnowali Polski – na tyle, na ile możecie, także uczestnicząc w kolejnych demokratycznych wyborach, także dbając o to, by były demokratyczne. Dziękuję Wam wszystkim, bez wyjątku, za te dziesięć lat, przez które mogłem z Wami być, kiedy mogłem w moim najgłębszym przekonaniu i najgłębszej intencji służyć Rzeczypospolitej, budowie Jej potencjału jako państwa bezpiecznego, suwerennego, niepodległego, które równo traktuje wszystkich swoich obywateli, które potrafi wyciągnąć rękę do słabszych, a które nie musi bać się silnych, i w którym zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Niech Pan Bóg ma Rzeczpospolitą zawsze w swojej opiece! – mówił Duda podczas uroczystości w Warszawie.

– O to Was proszę: o Polskę prawdziwie demokratyczną, uczciwą, praworządną, Polskę, która będzie naszą dumą, do której będziemy chcieli wracać, gdzie będziemy czuli się bezpiecznie, gdzie będziemy mogli wychowywać nasze dzieci, a potem ze spokojem im tę Polskę przekazać – podsumował prezydent RP.

