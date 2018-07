Ks. Natanek ostrzega przed siecią marketów. "To siedlisko diabła"

– Wiecie, ile macie firm, które noszą imiona demonów? Mefistofeles, Belzebub.J est jeszcze taka spożywcza firma Lewiatan!". Dzieci, mając tę świadomość, do tych instytucji nie wolno wam wchodzić. One są oddane pod patronat, choćby nawet nieświadomie, złego ducha. To nie jest zabawa! – mówił ks. Piotr Natanek. Nagranie z kazaniem z dnia 23 lipca jest dostępne stronie internetowej telewizji ChristusVincit TV.

Duchowny wskazał, że uczestnicy mszy używają produktów takich firm. – Są firmy, wielkie korporacje, w całości oddane na służbę szatanowi. Używacie ich produktów, którymi się zarażacie – powiedział.

W lipcu 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz nałożył na duchownego suspensę. Jednak ks. Natanek dalej wygłasza kontrowersyjne kazania, gromadząc wokół się swoistą wspólnotę. Wierni związani z ks. Natankiem gromadzą się w niewielkiej wsi Grzechynia pod Makowem Podhalańskim. Wcześniej był kilkukrotnie upominany przez swoich zwierzchników.