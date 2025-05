Bodnar bierze się za Brauna. "Absolutnie antysemickie wypowiedzi"

Minister sprawiedliwości był dzisiaj gościem radiowej Trójki, gdzie mówił o planach dotyczących pociągnięcia Grzegorza Brauna do odpowiedzialności za jego aktywność z ostatnich tygodni. Bodnar wskazał nie tylko na wypowiedzi europosła z debaty, ale również sytuację w Oleśnicy, gdzie polityk próbował dokonać "obywatelskiego zatrzymania" ginekolog Gizeli Jagielskiej, wicedyrektor szpitala w Oleśnicy, odpowiedzialnej za wstrzyknięcie chlorku potasu w serce chłopca, który był w 36. tygodniu życia prenatalnego, co doprowadziło do jego śmierci.

– Chciałbym wskazać, że przygotowywany jest kolejny wniosek dotyczący różnych innych czynów, które zostały popełnione w ostatnich miesiącach przez pana Brauna, między innymi tego pseudo zatrzymania obywatelskiego w szpitalu w Oleśnicy czy tych absolutnie antysemickich wypowiedzi pana Brauna w czasie tej pierwszej debaty prezydenckiej – powiedział Adam Bodnar w PR3.

– Tutaj jest przygotowywany kolejny wniosek do Parlamentu Europejskiego w tej sprawie i myślę, że to już jest kwestia raczej dni, kiedy on zostanie wysłany do Parlamentu Europejskiego – dodał.

Grzegorz Braun pozbawiony immunitetu za zgaszenie chanukowych świec

Z kolei w zeszłym tygodniu Parlament Europejski podjął decyzję o uchyleniu immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Głosowanie dotyczyło wydarzeń, do których doszło w grudniu 2023 r., gdy Braun przy pomocy gaśnicy zgasił Sejmie świece chanukowe. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.



Wcześniej immunitet politykowi w tej sprawie uchylił Sejm. W związku z tym, że Grzegorz Braun uzyskał mandat europosła w wyborach do PE w czerwcu 2024 r., prokuratura wystąpiła z wnioskiem o uchylenie przywileju chroniącego go przed odpowiedzialnością sądową także do Parlamentu Europejskiego.

Grzegorz Braun usłyszał m.in. zarzut znieważenia grupy osób na tle religijnym na terenie Sejmu. Uchylenie polskiemu europosłowi immunitetu nie oznacza uznania go za winnego, a jedynie umożliwia polskim organom sądowym na prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego w tej sprawie.

