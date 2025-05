Wybory prezydenckie 2025. Rozpoczęło się głosowanie

W niedzielę 18 maja w Polsce odbywa się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. W tym czasie obywatele mogą oddać swój głos.

PKW podała, że jeśli o 21.00 przed lokalem lub w jego wnętrzu nadal znajdują się osoby chcące oddać głos, przewodniczący komisji może zdecydować o przedłużeniu głosowania.

W wyborach prezydenckich 2025 uprawnionych do głosowania jest blisko 29 mln wyborców. Głos można oddać w ponad 32 tys. lokali wyborczych w kraju. 511 obwodów zorganizowano za granicą.

Na kartach wyborczych jest 13 nazwisk. Wieczorem poznamy pierwsze wyniki exit poll. Wieczorem zapraszamy na specjalną relację na kanał YouTube "Do Rzeczy".

Zabierz ważny dokument ze zdjęciem do lokalu wyborczego

Najważniejszą rzeczą, jaką należy ze sobą zabrać, jest dokument ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument ze zdjęciem pod warunkiem, że ustalenie takiej tożsamości na jego podstawie nie budzi wątpliwości. Wyborca może także okazać telefon komórkowy z zainstalowaną i uwierzytelnioną aplikacją mObywatel.

Jeżeli chodzi o sam dokument, który będzie trzeba przedstawić w komisji, to wytyczne są bardzo proste: musi on zawierać zdjęcie i umożliwiać ustalenie tożsamości głosującego. – Komisja ma obowiązek sprawdzić tożsamość głosującego. Może to zrobić na podstawie dowodu osobistego lub każdego innego dokumentu ze zdjęciem pod warunkiem, że ustalenie takiej tożsamości na jego podstawie nie budzi wątpliwości – mówił na konferencji prasowej Rafał Tkacz, sekretarz PKW.

Do lokalu wyborczego można zabrać własny długopis.

Wybory prezydenckie 2025. Trwa cisza wyborcza

O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się w Polsce cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w wyborach prezydenckich. Zakończy się zatem w niedzielę o godz. 21.

Cisza wyborcza oznacza zakaz agitowania na rzecz kandydatów startujących w wyborach. Zabronione jest wywieszanie plakatów, roznoszenie ulotek, organizowanie spotkań związanych z wyborami. Naruszenie przepisów w tym zakresie grozi grzywną od 50 zł do 5 tys. zł. Cisza wyborcza naturalnie obowiązuje również w internecie.

