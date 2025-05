Lisicki: Duopol został tak mocno zachwiany jak nigdy dotąd

W rozmowie z kanałem Do Rzeczy Paweł Lisicki podzielił się swoimi pierwszymi refleksjami na temat wyników pierwszej tury wyników.

– Rafał Trzaskowski jest z niewielką przewagą na pierwszym miejscu, natomiast jeżeli popatrzymy na najważniejsze twarze koalicji rządzącej, czyli Rafał Trzaskowski plus Szymon Hołownia plus pani Biejat, to łatwo zauważyć, że sumowanie tego da niecałe 40 proc. poparcia. Te wybory były formą plebiscytu, czy jesteś za obecnymi rządami czy jesteś przeciw, to ten plebiscyt został przez stronę rządową dramatycznie przegrany, Gdyby dzisiaj doszło do wyborów parlamentarnych, to koalicja rządząca nie ma większości, Donald Tusk przegrywa te wybory – stwierdził.

Lisicki zwrócił uwagę, że różnica między Nawrockim a Trzaskowskim była bardzo mała, a to kandydat popierany przez PiS ma większe szanse pozyskiwania nowego elektoratu.

Lisicki: Duopol został zachwiany

Naczelny "Do Rzeczy" stwierdził ponadto, że jest zaskoczony bardzo dobrym wynikiem Grzegorza Brauna, czego nie pokazywały żadne sondaże. – Nie miał szans dotarcia do żadnych mainstreamowych mediów. To ogromny sukces i osobista zasługa Grzegorza Brauna – stwierdził.

Lisicki wskazał ponadto na wysoki wynik Mentzena. Jak zauważył Mentzen i Braun mają łącznie ponad 20 proc. poparcia. – To jest rzecz bardzo istotna, która pokazuje, że zmiana podejścia dużej części społeczeństwa się dokonała. Pojawił się nowy fenomen, duopol został tak mocno zachwiany jak nigdy, a tymi, dzięki którym ten duopol został zachwiany, są Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun – stwierdził.

Trzaskowski wygrywa w I turze

Według badania exit poll przeprowadzonego dla Telewizji Republika I turę wyborów wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 31, 6 proc. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z wynikiem 29,8 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen, który uzyskał 14 proc. poparcia.

Na dalszych miejscach znaleźli się Adrian Zandberg z wynikiem 6 proc., Grzegorz Braun z wynikiem 5,4 proc., Szymon Hołownia z wynikiem 4,7 proc.

Kolejni kandydaci uzyskali następujące wyniki: Magdalena Biejat – 4,4 proc., Krzysztof Stanowski – 1,3 proc., Joanna Senyszyn – 1,3 proc., Marek Jakubiak – 0,7 proc., Artur Bartoszewicz – 0,5 proc., Maciej Maciak – 0,2 proc. oraz Marek Woch – 0,1 proc.

Kiedy poznamy oficjalne wyniki

Jak przekazał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak na oficjalne wyniki I tury wyborów prezydenckich trzeba będzie najprawdopodobniej poczekać do poniedziałkowego wieczoru lub nawet nocy. Marciniak dodał, że w ciągu 24 godziny do Polski powinny dotrzeć protokoły z 511 Obwodowych Komisji Wyborczych znajdujących się za granicami kraju.

