Hołownia spotka się z Trzaskowskim. "Mam nadzieję, że rozwieje wątpliwości"

– Dzisiaj o 11:00 spotkam się z Rafałem Trzaskowskim, żeby porozmawiać o tym, co dalej, jak ta nasza współpraca przed drugą turą mogłaby wyglądać. Uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby wesprzeć Rafała przed tą drugą turą. Ona będzie bardzo ważna. Będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, żeby zmotywować, przekonać, zmobilizować też elektorat, który na mnie zagłosował, bo od tego miliona głosów może zależeć w tych wyborach bardzo dużo, jeśli nie wszystko – powiedział na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Głównym wyzwaniem będzie mobilizacja. Elektorat PO został zmobilizowany tak, jak został zmobilizowany. Teraz trzeba będzie przekonać tych, którzy są spoza elektoratu PO, że warto iść na wybory i że Rafał Trzaskowski będzie tym, który uszanuje wartości nas wszystkich, który da największe szanse, większe niż Karol Nawrocki, żeby spróbować znowu połączyć Polskę, odbudować bezpieczeństwo, ale też zrealizować ważne dla nas postulaty – mówił lider Polski 2050.

– Mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski rozwieje wątpliwości, które narastały wokół niego, zwłaszcza w ostatnich dniach – stwierdził.

Hołownia w niedzielnych wyborach prezydenckich zdobył 4,99 proc. głosów i zajął dopiero piąte miejsce, za Trzaskowski i Nawrockim, a także Sławomirem Mentzen oraz Grzegorzem Braunem.

Hołownia już przekazał poparcie

Już w trakcie wieczoru wyborczego Szymon Hołownia przekazał swoje poparcie Rafałowi Trzaskowskiemu. Marszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do kandydata Koalicji Obywatelskiej. – Przed tobą dwa tygodnie bardzo ciężkiej pracy, żeby pokazać, że rzeczywiście chcesz jednoczyć Polskę, a nie tylko, żeby PO wygrała wybory. To dzisiaj olbrzymie zadanie, które stoi przed kandydatem, który wszedł decyzją ludzi do drugiej tury – mówił.

– Rafałowi trzeba życzyć powodzenia, trzeba go wspierać. Będę gorąco zachęcał wszystkich, którzy mi zaufali, żeby w drugiej turze zaufali Rafałowi – dodał.

