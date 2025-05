Palade: Potwierdziło się, że jest to celebryta, a nie polityk

Pierwsza tura wyborów prezydenckich za nami. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki głosowania ze 100 proc. obwodów. Wybory wygrał Rafał Trzaskowski, który uzyskał 31,36 proc. głosów. Tuż za nim znalazł się Karol Nawrocki – 29,54 proc. I to oni zmierzą się w drugiej turze 1 czerwca.

Podium zamyka Sławomir Mentzen – 14,80 proc. poparcia. Zaskakujący wynik uzyskał Grzegorz Braun – 6,34 proc. Dalej: Szymon Hołownia – 4,99 proc., Adrian Zandberg – 4,86 proc., Magdalena Biejat – 4,23 proc., Krzysztof Stanowski – 1,24 proc., Joanna Senyszyn – 1,09 proc., Marek Jakubiak – 0,77 proc., Artur Bartoszewicz – 0,49 proc., Maciej Maciak – 0,19 proc., Marek Woch – 0,09 proc.

Palade: Nie wiem, co miałoby go uratować

Marcin Palade gościł w "Poranku Wyborczym" na kanale "Do Rzeczy" na YouTube. Socjolog polityki został zapytany, czy wyniki wyborów prezydenckich oznaczają "polityczną śmierć Szymona Hołowni". – Nie wiem, co jeszcze miałoby go uratować. Pacjent został wywieziony z oiomu i, używając dalej tej terminologii, jest w pomieszczeniu, gdzie żywych, politycznie oczywiście, już nie ma. (...) Potwierdziło się, że jest to celebryta, a nie polityk. Nie chodzi o liczne błędy popełnione w ostatnich miesiącach i tygodniach, ale o to, co widzieliśmy podczas wczorajszego wieczoru wyborczego – mówił.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia już przekazał swoje poparcie Rafałowi Trzaskowskiemu. – Nie było tutaj żadnych negocjacji, tylko proste przekazanie poparcia, co wcale nie musi się przełożyć na to, że na przykład wyborcy PSL-u w dużej mierze zagłosują w drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego, bo mogą po prostu nie iść na wybory – skomentował Palade.

– Co pozostaje Hołowni i jego formacji? Albo podporządkować się całkowicie Donaldowi Tuskowi, albo kompletny polityczny niebyt – dodał.

Palade był również pytany o największe zaskoczenie wyborów. – Prognozowałem, że poparcie dla Brauna nie będzie niższe niż 5,5 proc. Zakładałem, że Zandberg wygra rywalizację z Biejat. Biorąc pod uwagę, co pokazywały sondaże w ostatnich kilku, kilkunastu dniach, to zaskoczenia nie ma – ocenił.

