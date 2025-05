Co zrobią Mentzen i Braun? Lisicki: Będzie presja ze strony PiS

Głosowanie przeprowadzono w 32 tys. 143 obwodach. Uprawnionych do głosowania było 29 mln 252 tys. 340 wyborców. Wydano 19 mln 684 tys. 580 kart do głosowania. Frekwencja wyniosła 67,31 proc. Liczba głosów nieważnych to 85 tys. 813, tj. 0,44 proc.

Tak przedstawiają się dane PKW ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych:

Rafał Trzaskowski – 31,36 proc. (liczba głosów: 6 147 743)

Karol Nawrocki – 29,54 proc. (5 790 762)

Sławomir Mentzen – 14,80 proc. (2 902 287)

Grzegorz Braun – 6,34 proc. (1 242 892)

Szymon Hołownia – 4,99 proc. (978 893)

Adrian Zandberg – 4,86 proc. (952 821)

Magdalena Biejat – 4,23 proc. (829 345)

Krzysztof Stanowski – 1,24 proc. (243 467)

Joanna Senyszyn – 1,09 proc. (214 195)

Marek Jakubiak – 0,77 proc. (150 696)

Artur Bartoszewicz – 0,49 proc. (95 636)

Maciej Maciak – 0,19 proc. (36 371)

Marek Woch – 0,09 proc. (18 338)

Lisicki: Zaskoczenia nie ma

Redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w rozmowie z Piotrem Szlachtowiczem na kanale "Do Rzeczy" zwrócił uwagę na wyniki sondaży exit poll.

– Mam wrażenie, że o ile wcześniej mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju wpadkami, tak teraz okazuje się, że Ipsos nagle potrafił niemal 1:1 przeprowadzić exit poll, który pokrywa się z tym, co mamy po przeliczeniu całości głosów. Konkurencja jest najlepsza, bo ona sprawia, że zaczynają dominować elementy merytoryczne, a nie ideologiczne – zauważył publicysta.

– Ipsos nie mógł sobie pozwolić na wpadkę. Jedna pracownia badawcza kontrolowała drugą pracownię badawczą i dzięki temu mieliśmy to, co powinniśmy mieć od wielu lat – pewność, że exit poll odpowiada w stopniu, w jakim powinien odpowiadać, ostatecznym wynikom. Tutaj zaskoczenia nie ma – powiedział Lisicki.

Mentzen i Braun postawią warunki Nawrockiemu?

Redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" zwrócił uwagę na możliwy scenariusz przed drugą turą wyborów.

– Jak zachowają się Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun? Będzie na pewno presja ze strony Prawa i Sprawiedliwości i Karola Nawrockiego, żeby oni go wyraźnie poparli, ale ja – powiem szczerze – bardzo bym się zdziwił, gdyby tak się stało – zaznaczył Paweł Lisicki. – Raczej spodziewałbym się, jeśli chodzi o Sławomira Mentzena i w jakimś stopniu Grzegorza Brauna, że oni powinni – jeśli w ogóle jest mowa o jakimkolwiek poparciu – postawić bardzo wyraźne warunki, które musiałyby zostać zaakceptowane przez Karola Nawrockiego – dodał.

Jak zauważył publicysta, "gdyby Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun ot tak powiedzieli, by głosować na Nawrockiego i zwalczać Trzaskowskiego, popełniliby bardzo poważny błąd, bo de facto powiedzieliby swoim własnym wyborcom, że to, w czym oni uczestniczyli, czyli pierwsza tura, była tylko rozgrzewką – poligonem przed prawdziwymi wyborami w drugiej turze". – Myślę, że znaczna część ich wyborców poczułaby się najzwyczajniej w świecie oszukana – podkreślił komentator.

– Dopuszczam możliwość sformułowania warunków, czy to ze strony Sławomira Mentzena czy Grzegorza Brauna. Gdyby Karol Nawrocki zobowiązał się do ich zrealizowania, taka forma poparcia byłaby możliwa – powiedział Paweł Lisicki.

Czytaj też:

Lisicki: Duopol został tak mocno zachwiany jak nigdy dotądCzytaj też:

Wygrana Nawrockiego? Poseł PiS: Koalicja się rozsypie