Wygrana Nawrockiego? Poseł PiS: Koalicja się rozsypie

Ze strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) wynika, że znane są już dane ze 100 proc. obwodów.

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich przedstawiają się następująco:

Rafał Trzaskowski – 31,36 proc.

Karol Nawrocki – 29,54 proc.

Sławomir Mentzen – 14,81 proc.

Grzegorz Braun – 6,34 proc.

Szymon Hołownia – 4,99 proc.

Adrian Zandberg – 4,86 proc.

Magdalena Biejat – 4,23 proc.

Krzysztof Stanowski – 1,24 proc.

Joanna Senyszyn – 1,09 proc.

Marek Jakubiak – 0,77 proc.

Artur Bartoszewicz – 0,49 proc.

Maciej Maciak – 0,19 proc.

Marek Woch – 0,09 proc.

Co Nawrocki zaoferuje wyborcom Brauna i Mentzena? Błaszczak odpowiada

Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, odnosząc się do wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich, powiedział na antenie RMF FM, że "większość wyborców nie chce jednak domknięcia systemu".

Parlamentarzysta przyznał, że nie jest zaskoczony dobrym wynikiem Grzegorza Brauna. Na pytanie, co PiS ma do zaoferowania kandydatowi Konfederacji Korony Polskiej, Błaszczak odpowiedział: "Gwarantujemy to, że prezydent Karol Nawrocki nie zgodzi się na wysłanie polskich wojsk na Ukrainę". Jak zaznaczył, kandydat popierany przez PiS "nie ulegnie wpływom niemieckim czy francuskim".

Zapytany o to, co łączy Karola Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem, odpowiedział: "Niewątpliwie łączy nas sprzeciw wobec paktu migracyjnego i Zielonego Ładu". Błaszczak wskazał również na sprzeciw wobec "szaleństw ideologicznych, np. szaleństw tęczowych".

– Łączy nas poszanowanie dla tradycji, kultury, historii, cywilizacji europejskiej opartej na fundamencie chrześcijańskim – zaznaczył poseł PiS. – Teraz tylko kwestia zastanowienia się przez wyborców Sławomira Mentzena, czy chcą Polski konserwatywnej, szanującej wartości, czy Polski liberalnej, tej Polski, która ulega rewolucji obyczajowej – dodał.

Poseł PiS: My jesteśmy wiarygodni

Mariusz Błaszczak wskazał również, co powinno być zachętą dla wyborców Adriana Zandberga do głosowania na Karola Nawrockiego w II turze.

– Ja sądzę, że my jesteśmy wiarygodni, jeśli chodzi o działania rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczące sfery społecznej. Można mieć pewność co do tego, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze podwyższenia wieku emerytalnego, zniesienia 13. i 14. emerytury, zniesienia programu 800 plus. Prezydent Rafał Trzaskowski to wszystko zrobi – powiedział szef klubu PiS.

Parlamentarzysta nakreślił również wizję sytuacji politycznej po ewentualnym zwycięstwie Karola Nawrockiego w II turze wyborów prezydenckich.

– Sądzę, że wtedy już ta koalicja, która źle rządzi, fatalnie rządzi naszym krajem, po prostu się rozsypie wewnętrznie – powiedział Błaszczak.

Czytaj też:

"Mam dobrą wiadomość". PKW potwierdziła wyniki pierwszej tury wyborówCzytaj też:

Nawrocki: Trzeba zrobić porządek na zachodniej granicy