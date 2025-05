W poniedziałek przed 10:00 pojawiły się oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 2025. PKW podała dane ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych. W drugiej turze zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Wcześnie rano obaj kandydaci ruszyli w trasę. Nawrocki udał się do Gdańska. Popierany przez PiS kandydat rozdawał pączki i kawę przy dworcu kolejowym w Gdańsku Wrzeszczu. Udzielił też wypowiedzi dla mediów. Naturalnie był pytany m.in. o komentarz do wyników pierwszej tury wyborów. Nie krył, że liczy na poparcie wyborców, którzy w pierwszej turze głosowali na Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna i innych konserwatywnych kandydatów, ale swoją ofertę zamierza kierować również do elektoratu lewicowego.

Nawrocki: Trzeba zrobić porządek na zachodniej granicy

Dziennikarze zapytali też, jakie będą jego pierwsze decyzje, jeżeli zostanie wybrany na urząd prezydenta. – Trzeba zrobić porządek na polskiej zachodniej granicy. Bardzo mnie niepokoi, że przepływają nielegalni migranci od strony Niemiec. Polski rząd na to nie reaguje, więc jedną z pierwszych decyzji będzie powstrzymanie tego złego trendu. Jestem przeciwko migracji do Polski tej nielegalnej. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla mnie bezpieczeństwo.

Nawrocki powiedział, że Niemcy muszą zacząć traktować Polskę partnera. – Wiemy, że są niesymetryczne kontrole na granicy niemieckiej, ale mamy też problem z wykorzystywaniem naszych rzek. Niemcom można więcej, nam można mniej – stwierdził.

Partnerstwo z Niemcami i Ukrainą

Jego zdaniem lekarstwem jest podniesienie Polski do pozycji partnerskiej. – Kanclerz Niemiec traktuje dziś polskiego premiera i sam polski premier Donalda Tusk daje się traktować w ten sposób, że nie jest partnerem dla Niemiec. Zarówno z Niemcami i Ukrainą należy przywrócić partnerstwo i symetrię w działaniach i relacjach dyplomatycznych – wyraził swoje stanowisko szef IPN.

– Myślę, że drugą decyzją byłoby naprawianie relacji polsko-amerykańskich. Jestem zaniepokojony niektórymi słowami i zachowaniem premiera Donalda Tuska – oznajmił popierany przez PiS kandydat.

