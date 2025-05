"Uderzył mnie". Matecki zaatakowany na terenie Sejmu

Poseł Dariusz Matecki opisał w sieci sytuację, do której doszło we wtorek wieczorem na terenie Kancelarii Sejmu. "Wczoraj żartowałem, że będą na nas nasyłać zadymiarzy. I co się stało? Wracam z oświadczeń poselskich około 22 i przed dalszą pracą – w barze, w Hotelu Poselskim chciałem zjeść kolację. Jem sobie spokojnie zupę rozmawiając z posłami PiS i Konfederacji i nagle podchodzi do mnie z pełną agresją jakiś człowiek krzycząc, że 'Ziobro to c***!'. I pyta czy mam coś przeciwko. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że jak najbardziej mam coś przeciwko. Uderzył mnie a następnie drugiego posła PiS" – poinformował Matecki.

Do akcji wkroczyły służby. "Zabrała go Straż Marszałkowska, a następnie policja. Straciłem niemal dwie godziny" – dodał parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości. "Okazało się, że to aktor z 'M jak Miłość' Jacek Kopczyński, jak widać po jego profilu, ideologicznie sprofilowany, wielokrotnie atakował PiS. Uprzedzając dziwne komentarze – poprosiłem od razu policja o zbadanie mnie alkomatem, na wszelki wypadek żeby było w papierach. Oczywiście wyszło 0,0 – niestety przez chorobę nie mogę nawet lampki wypić" – zaznacza Matecki.

Za atakiem stoi znany aktor? Był tego dnia w Sejmie

"Ale wróćmy do sprawy, bo to jest jak najbardziej poważna sprawa. Dwóch posłów opozycji, na terenie Kancelarii Sejmu, zostało pobitych przez prorządowego aktora. Co dalej? Będą nasyłać bojówki na wiece Karola Nawrockiego? Będą nas zabijać?" – pyta oburzony polityk PiS. Matecki opublikował na portalu X zdjęcie ukazujące sytuację.

Aktor, o którym wspomina Dariusz Matecki, faktycznie przebywał we wtorek na terenie Sejmu. Jacek Kopczyński udostępnił na swoim Instagramie relację – zdjęcie z sali plenarnej.

