W Sejmie niewygodne pytania do premiera o imigrantów

We wtorek Sejm zajmuje się przepisami dot. imigracji i ograniczenia prawa do azylu. W swoim 30-minutowym przemówieniu Donald Tusk w ostrych słowach zwrócił się do polityków PiS. Premier skrytykował konkurentów za tzw. aferę wizową. Obóz rządowy przekonuje bowiem, że za rządów PiS doszło do zorganizowanej korupcji na kilkaset tysięcy wiz. Z kolei formacja Jarosława Kaczyńskiego wskazuje, że takich przypadków było kilkaset, a to obecny rząd otwiera Polskę na migrację.

Bochenek: Tusk wdraża pakt migracyjny

Głos w dyskusji zabrał również poseł Rafał Bochenek, który wyraził stanowisko, że pakt migracyjny w istocie już jest w Polsce wdrażany, zgodnie z "dewizą" Tuska, że "są to biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi". – Pamiętamy również doskonale, jak pan groził polskiemu rządowi karami za nierealizowanie paktu migracyjnego.

Pytania do premiera

– Pytam panie premierze, jak to jest, że dokładnie tydzień po przejęciu przez pana władzy w Polsce, zostało zawarte porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie paktu migracyjnego? Jak to jest, że pana ludzie z urzędu ds. cudzoziemców w lutym 2025 roku rozsyłali do Straży Granicznej, MON-u, MSWiA, pisma w sprawie organizacji Centrów Integracji Cudzoziemców? Jak to jest, że starostowie, samorządowcy są wzywani na szkolenia w sprawie relokacji imigrantów do MSWiA? Dlaczego pan po raz kolejny oszukuje polskich obywateli? – zapytał parlamentarzysta.

PiS przypomniał wypowiedź o przyjmowaniu "uchodźców" w 2017 roku

Wcześniej Bochenek uczestniczył w konferencji prasowej, podczas której posłowie PiS przypomnieli, co Tusk mówił o przyjmowaniu "uchodźców" w 2017 roku i wyrazili swoje stanowisko, że obóz polityczny premiera Tuska jest niewiarygodny w kwestii imigracji. Posłowie Czarnek, Bochenek i Szynkowski vel Sęk przekonywali, że nie można wierzyć w zapewnienia Rafała Trzaskowskiego i koalicji rządzącej, że Polska nie będzie realizować narzucanego przez Komisję Europejską paktu migracyjnego.

