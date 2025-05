Nawrocki wygrywa wybory. Jest nowy sondaż

"Do którego z kandydatów jest Panu/i dziś najbliżej?" – takie pytanie postawiono uczestnikom badania, które przeprowadziła pracownia Opinia24 dla TVN24. 47 proc. respondentów, które stwierdziły, że zdecydowanie wezmą udział w drugiej turze wyborów, wskazało na Karola Nawrockiego. Głosowanie na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało z kolei 45 proc. respondentów. 8 proc. uczestników badania nie było w stanie wskazać jednego z kandydatów.

Zdecydowany udział w drugiej turze wyborów prezydenckich zadeklarowało 62 proc. badanych.

To wyraźna zmiana w porównaniu do poprzedniej fali badań Opinii24. We wcześniej sondażu tej pracowni, który został opublikowany krótko po ogłoszeniu wyników exit poll, na Karola Nawrockiego wskazało 44 proc. badanych. Oddanie głosu na Rafała Trzaskowskiego deklarowało wówczas 46 proc. uczestników sondażu.

Trzaskowski czy Nawrocki? Przydacz o wewnętrznych sondażach PiS

Poseł PiS Marcin Przydacz odniósł się do sytuacji przed II turą wyborów prezydenckich na antenie RMF FM. – W duchu pracowitości będziemy chcieli zabiegać o każdy głos każdego Polaka. Na pewno nie mamy w sobie takiej zuchwałości jak sztab Rafała Trzaskowskiego – powiedział parlamentarzysta.

– Nie witamy się z gąską, choć wiadomo, że jesteśmy dużo bliżej. Mam duże przekonanie, że jest szansa, żebyśmy wygrali te wybory, tylko trzeba się zmobilizować, żeby nie dopuścić Rafała Trzaskowskiego do bycia prezydentem Polski. Wszyscy, byle nie Trzaskowski – zaznaczył.

Przydacz odniósł się do wewnętrznych sondaży PiS. – Jestem dość optymistyczny, gdy patrzę na te sondaże. To nie jest tak, że tam jest wszystko przesądzone, trzeba się aktywizować – podkreślił.

Odnosząc się do postawy prezentowanej przez kandydatów z I tury wyborów, powiedział: – Mentzen i Braun starają się grać w jakąś politykę, Hołownia i Biejat złożyli już broń, padli plackiem przed Donaldem Tuskiem.

