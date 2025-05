Wrocław: Zakończył się pierwszy Festiwal dla Życia i Rodziny

To pierwsze takie wydarzenie w archidiecezji wrocławskiej wynikające z integracji środowisk zajmujących się wsparciem życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zainicjowały je środowiska skupione wokół jubileuszowego Szlaku Życia.

Festiwal Życia i Rodziny

Przez dwa dni na Ostrowie Tumskim odbywały się różnego rodzaju spotkania dla różnych grup działających na rzecz ochrony życia i rodziny. Kulminacja nastąpiła w niedzielę 25 maja. Wzdłuż ulicy Katedralnej stanęły stoiska informacyjne fundacji, ruchów i stowarzyszeń, działających na rzecz ocalenia dzieci poczętych, ale także więzi rodzinnych i wszelkiego rodzaju wsparcia w temacie rodziny.

W ogrodach Papieskiego Wydziału Teologicznego przeprowadzono festyn rodzinny z grami, zabawami i różnymi konkursami. W międzyczasie odbywały się prelekcje, wystąpienia, świadectwa i warsztaty zarówno dla młodszych, jak i starszych..

Festiwal Życia i Rodziny wsparł abp Józef Kupny, Kuria Metropolitalna Wrocławska oraz Papieski Wydział Teologiczny.

– Chcemy pokazać, że Kościół pomaga rodzinom i ma naprawdę do tego możliwości. Jest mnóstwo osób świeckich, konsekrowanych i duchownych, którzy służą życiu i chętnie wspierają jako ludzie dobrej woli każde poczęte dziecko i ich rodziców. Robią to zarówno na płaszczyźnie przyjęcia życia, wychowania dzieci, jak i w trudnych sytuacjach związanych ze zdrowiem – powiedział KAI bp Maciej Małyga, biskup pomocniczy wrocławski.

Jego zdaniem Kościół musi odważnie wychodzić z pełną informacją prolife do społeczeństwa. Nie tylko z komunikatem, że jest przeciwnikiem aborcji, ale z wiadomościami, że roztacza opiekę i troskę nad rodziną.

– Mamy jako katolicy bardzo konkretne oferty pomocy dla rodziców. Chcemy być przy nich. Nie będziemy tylko mówić, nawoływać, pisać apele – one mają znaczenie, ale przede wszystkim pragniemy być blisko rodziców starających się o życie, oczekujących na nie i przyjmujących je – często w niełatwych warunkach – dodaje bp Małyfa.

Współpraca na rzecz wartości

Festiwal Życia i Rodziny to efekt integracji, jaka nastąpiła pomiędzy różnymi ośrodkami i organizacjami na Szlaku Życia, który wiedzie przez Wrocław w Roku Jubileuszowym.

– Jako członkowie Szlaku Życia chcemy regularnie wychodzić do ludzi z informacjami o pomocy rodzinom, dokształcać ich w tematach związanych z poczęciem dziecka i przyjęciem nowego życia. To bardzo ważne dzisiaj, kiedy spór wokół aborcji przybiera na sile i ogranicza się do agresywnych kłótni bez merytorycznych argumentów – oznajmia Agnieszka Chrobak, jedna z organizatorek.

Na festiwalu swoje stanowisko rozłożyła m.in. Winnica Racheli. To ludzie, którzy organizują rekolekcje weekendowe rekolekcje dla osób dotkniętych aborcją. Ne tylko kobiet-matek, ale ojców, rodziny, pracowników służby zdrowia. Swoją ofertę zaprezentowało także pierwszego w Polsce Ognisko Marii, które funkcjonuje we Wrocławiu od kilku miesięcy. To stowarzyszeniem non-profit, które obejmuje bezpłatną opieką kobiety, które z bardzo różnych powodów czują się zagubione, może myślą o usunięciu dziecka. Ognisko Marii świadczy pomoc materialną, emocjonalną, prawną, psychologiczną, duchową i społeczną, aż do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia

– Naszym głównym problemem jest dotarcie z informacją o sobie do szerszych kręgów, żeby kobiety w potrzebie wiedziały, gdzie mogą się zgłosić. Dlatego takie akcje jak ten festiwal dają nam możliwość, by wyjść do ludzi – mówi Dorota Wielgus z Ogniska Marii.

Czytaj też:

"40 Dni dla Życia". Modlą się za życie kobiet i dzieci pod kliniką AboTakCzytaj też:

Narodowy Dzień Życia okazją do refleksji nad wartością ludzkiego istnienia